溫網｜英國球手窩心舉動獲大讚　肉緊照顧頭暈球僮全因感同身受

昨日的溫網女單首圈，23歲英國球手布歷治（Jodie Burrage）直落兩盤被烏克蘭球手特舒倫高（Lesia Tsurenko）淘汰，但布歷治的一個窩心舉動，令她成為這日比賽的焦點。

她在第二盤發現一位球僮身體不適，馬上趕去拿飲料及能量啫喱照顧他，直至他被送離場。



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在第二盤比賽的初段，布歷治發現身後一位球僮臉色蒼白，身體不適，出手相助。

她賽後講述當時的情況：「他說只感覺到很暈。他實際上不能說話，看起來很痛苦。他還說看不到東西。明顯地，他的血糖很低，他真的感到很暈。我只是想給他補充糖分，所以我給他運動飲料及能量啫喱。」

布歷治在溫網首圈出局。（Getty Images）

鏡頭影到，當布歷治發現球僮不適後，即跑去裁判高椅下的雪櫃，拿了一枝冰凍的運動飲料出來，之後走到自己的網球袋，拿出一包能量啫喱，再跑回去球僮身邊照顧他。不少網民都讚賞她的反應。

布歷治續說：「能量啫喱不是最適合的，所以他們從觀眾中找到一包軟糖，他吃了一點，之後感覺好轉。希望他現在好得多吧！我覺得我只是做了一些任何人都會做的事。他那時的情況不好，我只是盡能力去幫助他。」有觀眾當時提供了一包Percy Pigs軟糖，送給那球僮食用，讓他補充糖分。

Jodie Burrage (@jodieburrage) rescued the ball boy ❤️ pic.twitter.com/iROJ2fAi63 — The Overrule (@theoverrule) June 27, 2022

布歷治說：「我自己都暈過幾次，有次是在這裏發生，我當時打青年賽，所以我很理解他的情況。對的，我只是盡力幫忙，希望幫到他吧。」

經過醫護人員治理後，那名球僮離開球場，之後比賽重開。首盤輸2：6的布歷治，在第二盤的表現未有改善，再輸3：6，直落兩盤不敵特舒倫高，首圈出局。