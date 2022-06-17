體育熱話｜外媒捕捉愛妻小腹隆起陪出海　拿度一句回應球迷祝福

撰文：張倩儀
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剛從法國網球公開賽拿下第22座大滿貫的西班牙網球巨星拿度（Rafael Nadal），被西班牙媒體《HOLA》爆出妻子Mery Perello懷孕，但拿度對於這件喜事僅以耐人尋味的一句回應。

拿度與33歲的Mery Perello於2019年結婚，結束17年愛情長跑，近日被西班牙媒體《HOLA》捕捉到小腹隆起的身影，指疑似懷孕。

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拿度沒有正面回應球迷的祝福。（Getty Images）

拿度夫婦與朋友在出海度假，被拍攝在遊艇身穿連身泳衣的Mery Perello小腹隆起。由於早前法網期間，她都以寬鬆衣著示人，因而被推測懷孕機會大。雖然球迷在社交平台表示祝賀，但拿度並沒有正面回應，僅回覆一句謝謝。

過去拿度曾在訪問中提到自己也期望組織家庭和要小朋友：「 很明顯我們想要孩子，也很喜歡孩子，希望他們可以做自己喜歡的事。」36歲的拿度為人父無疑是一樁喜事，但現時仍未有官方證實該說法。

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