溫網｜今季場均11個Ace　波蘭Ace王宣告為捐助烏克蘭轟Ace

溫布頓錦標賽將於香港時間今晚（27日）展開，波蘭好手荷格治（Hubert Hurkacz）賽前於社交媒體宣告，今屆每打出一球Ace，就捐出100歐元（約830港元）予烏克蘭援助工作。



25歲的荷格治於哈雷公開賽擊敗俄羅斯「一哥」麥維迪夫奪冠後，世界排名重返前10，他將在溫網首圈對上西班牙球手Alejandro Davidovich Fokina。他在昨晚於Twitter撰文寫道：「我在此宣布，從明天開始，我在溫網每打一個Ace就捐100歐元（約830港元），以幫助烏克蘭的民眾。希望我的發球能成功打好。」

荷格治在今季暫錄452個Ace，在所有選手中排第3。（Getty Images）

荷格治今年在ATP巡迴賽中，39場比賽擊出452個Ace，場均11個Ace；這個數據在所有選手中名列第3，僅次於兩名美國重砲手伊斯拿（John Isner）和2米巨人Reilly Opelka。

去年他在溫網4強止步，6場比賽共54個Ace。據《路透社》指出，其爆發力很適合打如溫網的草地賽。

荷格治於哈雷公開賽擊敗俄羅斯「一哥」麥維迪夫奪冠。（Getty Images）

此外，塞爾維亞球王祖高域亦將在首圈迎戰韓國好手權純雨（Soonwoo Kwon），前者早前已預告溫網是其個人年度最後一場大滿貫，盼能加入費達拿行列，成為網球公開賽年代後的溫布頓4連霸得主。