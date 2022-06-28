足球轉會｜前曼城隊長費蘭甸奴榮歸故里 事隔17年重返巴西母會
撰文：顏銘輝
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前曼城隊長費蘭甸奴重投母會帕拉尼恩斯，簽約兩年半。
37歲的巴西中場費蘭甸奴表示，他拒絕了多間球會的邀請，決定回歸母會。他說：「我們收到不同球會的邀請，來自巴西及國外也有。不過，最明智的決定就是回家，現在我會為帕拉尼恩斯竭盡所能。建立起一個形象，整個職業生涯，只效力過3間球會，兩間在歐洲，一間在巴西。我很開心，感謝家人，他們一直支持我作出這個決定。」
費蘭甸奴在帕拉尼恩斯出道，2005年外流歐洲，轉投烏超的薩克達。在2013年，他轉會曼城，效力9年，至今夏以自由身離隊，決定榮歸故里，事隔17年重返母會。帕拉尼恩斯現由史高拉利執教，排巴甲第3位，並打入了自由盃16強，會對利伯泰迪。費蘭甸奴會待巴西轉會窗在7月18日重開後註冊，才能為帕拉尼恩斯上陣。
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