足球熱話｜墨西哥球隊發布新球衣 背景保護色隱藏三級塗鴉
撰文：何偉畧
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休季期間，足球球迷最期待愛隊收購球員，以及發布新季球衣。
墨西哥有球隊發布新季球衣，紅色主調，相當搶眼，卻被其中一幅相奪去焦點。有眼利的網民發現，背景牆壁出現不雅塗鴉。球會面對失誤，大方回應。
墨西哥半職業聯賽球隊薩卡特卡斯礦工（Mineros de Zacatecas）上星期發布新一季球衣，分別有球員、龍門主場和作客共4款球衣。
作客球衣以白色為，胸口有一條紅色大橫間。相中模特兒交叠雙臂，相當「型仔」。不過，有網民「錯重點」，看到手臂附近的牆壁，出現一個近似陽具的塗鴉。
或許顏色太接近，編輯也「走漏眼」，相片沒有「PS」便用於社交媒體。有網民特意裁剪相片再放大，用來回覆球員的社交媒體，令不雅塗鴉無所遁形。
Nuestra nueva armadura ⛏❤— Miner8s de Zacatecas (@MinerosFc) June 23, 2022
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😎 Jersey Oficial 22/23 #DeAquíSomos pic.twitter.com/46i2YInPMU
尷尬的錯誤，社交媒體編輯把握機會，輕輕拆解。該網民留言開玩笑，說是「表示球衣很有霸氣的方法」。球會的社交媒體編輯未有回避，更大方「玩埋一份」，直接回應網民：「我們就是。」
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