英超熱話｜英名宿分析文尼離利物浦三大原因 竟與沙拿高普有關
撰文：趙子晉
出版：更新：
沙迪奧文尼離開效力6季的利物浦，轉投德甲班霸拜仁慕尼黑，開展職業生涯新一章。這名塞內加爾球星原本希望以40萬鎊的周薪續約，惟遭紅軍拒絕，除了人工問題外，英格蘭名宿冼佳亞剖析文尼離隊的三大原因。
沙迪奧文尼（Sadio Mane）結束6年的紅軍生涯，加盟拜仁慕尼黑。縱然如此，各界對文尼的評價甚高，主帥高普更盛讚他是利物浦史上最偉大的球員之一。
文尼與利物浦早前傾續約時，他曾經要求周薪增至40萬鎊，惟球隊不願為他打破薪酬結構回絕，決定離隊他投。
英格蘭名宿冼佳亞（Trevor Sinclair）認為，有場外因素令文尼決心離隊。這名前曼城球員在英國體育電台《talkSPORT》節目中，分析文尼出走的三大原因。
「一，文尼在利物浦從來得不到如沙拿及雲迪積克般的推崇；二，利物浦等到上年才開始傾續約，若果是重要的球員，一早便進行整個過程，這就是紅軍如何看待文尼。」
總結以上兩點，冼佳亞認為利物浦不太重視文尼，但他覺得最後一點就是令文尼心灰意冷的主因。「三，這是最重要一點，主帥高普輕視及貶低非洲國家盃的重要性，連塞內加爾教練施斯都要開腔幫口。文尼是一個有原則的球員，他自掏腰包協助國家，可想而知文尼有多重視他的國家。當他感到高普根本不重視非國盃時，才令文尼決意離隊。」
高普曾經以「小比賽」形容非洲國家盃，這名利物浦教頭亦有澄清，直指傳媒曲解他的意思，他沒有貶低非洲足球的意思，並表示英語不是他的母語，若果傳媒有意扭曲他的說話，他也沒有辦法。
更多足球熱話：
足球熱話｜哈化柏林保住德甲席位留憾 球迷觀戰後遇襲身亡足球熱話｜英超列強獵物離奇受傷 竟因一項小玩意而施手術韋拉與堅尼世仇未了 連球衣都不願碰：第一次交手就知會打架足球熱話｜基羅納回西甲巡遊險樂極生悲 升班功臣勇救美女攝影師英超熱話｜曼聯新隊長誰屬未有定案 般奴一個舉動贏民心足球︱國足排名跌出亞洲前十 巴西、阿根廷5年來首次齊入三甲足球熱話︱C朗愛車撞毀無損度假好心情 大跳扭腰舞新女伴受注目馬勒當拿逝世︱醫護團隊8人遭控謀殺罪 若罪成最高囚25年足球熱話︱《天空體育》認錯文尼被網民恥笑 記者爆原來有下文足球熱話｜伊巴被舊隊友批只懂出風頭 全因勝利巡遊而結怨