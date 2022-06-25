英超熱話｜英名宿分析文尼離利物浦三大原因　竟與沙拿高普有關

沙迪奧文尼離開效力6季的利物浦，轉投德甲班霸拜仁慕尼黑，開展職業生涯新一章。這名塞內加爾球星原本希望以40萬鎊的周薪續約，惟遭紅軍拒絕，除了人工問題外，英格蘭名宿冼佳亞剖析文尼離隊的三大原因。



沙迪奧文尼（Sadio Mane）結束6年的紅軍生涯，加盟拜仁慕尼黑。縱然如此，各界對文尼的評價甚高，主帥高普更盛讚他是利物浦史上最偉大的球員之一。

文尼與利物浦早前傾續約時，他曾經要求周薪增至40萬鎊，惟球隊不願為他打破薪酬結構回絕，決定離隊他投。

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沙迪奧文尼離開利物浦，轉投拜仁慕尼黑。（Getty Images）

英格蘭名宿冼佳亞（Trevor Sinclair）認為，有場外因素令文尼決心離隊。這名前曼城球員在英國體育電台《talkSPORT》節目中，分析文尼出走的三大原因。

「一，文尼在利物浦從來得不到如沙拿及雲迪積克般的推崇；二，利物浦等到上年才開始傾續約，若果是重要的球員，一早便進行整個過程，這就是紅軍如何看待文尼。」

文尼在隊中一直得不到沙拿般的待遇，冼佳亞認為令他心灰意冷。（資料圖片／Getty Images）

總結以上兩點，冼佳亞認為利物浦不太重視文尼，但他覺得最後一點就是令文尼心灰意冷的主因。「三，這是最重要一點，主帥高普輕視及貶低非洲國家盃的重要性，連塞內加爾教練施斯都要開腔幫口。文尼是一個有原則的球員，他自掏腰包協助國家，可想而知文尼有多重視他的國家。當他感到高普根本不重視非國盃時，才令文尼決意離隊。」

冼佳亞指高普輕視非洲足球，是文尼離隊的主因。（資料圖片／Getty Images）

高普曾經以「小比賽」形容非洲國家盃，這名利物浦教頭亦有澄清，直指傳媒曲解他的意思，他沒有貶低非洲足球的意思，並表示英語不是他的母語，若果傳媒有意扭曲他的說話，他也沒有辦法。

英格蘭名宿冼佳亞（右）。（資料圖片／Getty Images）

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