英超熱話｜曼城歐聯魔咒仍未破　CEO談皇馬奪冠不禁流露「酸味」

曼城渴望稱霸歐聯，已是公開的秘密，上季在歐聯4強被皇馬驚天逆轉，再度失落歐聯。曼城CEO蘇利安奴最近接受訪問，竟然一改口風，強調歐聯不是他們的最重要錦標。



歐聯4強，曼城被皇馬在末段89秒連轟兩球，其後戰至加時更反勝為敗，最終無緣決賽。「藍月亮」近年贏盡各大錦標，獨欠歐聯冠軍。

皇馬驚天反勝劇本再度上演 末段89秒由落後變反超前

曼城在歐聯4強戲劇性出局。（資料圖片／Getty Images）

稱霸歐聯的好夢再度成空，曼城CEO蘇利安奴（Ferran Soriano）接受訪問時，表示歐聯並非球隊的主要目標，「稱霸歐聯，球隊要有實力，亦講求運氣，部分賽事無論你發揮有多出色，也逃不過出局的厄運，就像歐聯4強一樣。捧走聯賽才是最佳的球員，所以歐聯從來都不是我們的主要目標。」

運氣，蘇利安奴認為一切也與運氣有關。談及皇馬奪冠，也是因為運氣，「外界談論皇馬在歐聯有多成功，我認為他們有幸運之神眷顧，以表現計，他們值得被巴黎聖日耳門﹑車路士﹑曼城及利物浦擊敗。」

蘇利安奴（右二）坦言歐聯從來都不是球隊的主要目標。（資料圖片／Getty Images）

縱然皇馬晉級過程驚險萬分，但他們成為最後贏家，獎盃已袋，過程已經不再重要。蘇利安奴此話一出，究竟曼城隊中是否根本不介意失落歐聯，只有他本人才知道。不過，如今感覺更像吃不到的葡萄是酸的。

皇馬獎盃已袋，晉級過程驚險還重要嗎？（資料圖片／Getty Images）

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