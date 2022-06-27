足球熱話｜高圖爾斯新紋身紀念首度歐聯稱霸　一個細節盡顯自信

皇家馬德里早前高舉歐聯獎盃，門將高圖爾斯錄得9次撲救，力保不失，居功至偉，職業生涯首度稱霸歐聯。為了紀念這個生涯高峰，這名比利時鋼門特意把這個獎盃紋上身。



皇馬在上月底的歐聯決賽，一球力克利物浦，歷史性第14度封王。利物浦全場錄得9次中目標攻門，卻顆粒無收，全因門將高圖爾斯的出色表現，左飛右撲為皇馬力保清白之身，成為球隊奪冠功臣，並當選該仗最有價值球員。

高圖爾斯9次撲救保不失 助皇馬封王亦為自己平反

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為了紀念這個生涯里程碑，高圖爾斯更把歐聯獎賽紋上手臂。紋身上以縮寫「TC」代表高圖爾斯，旁邊的「1」加上刻着「2022」的歐聯獎盃，紀念他在今年首奪歐聯冠軍。後方以一個龍門框作背景，認真一看，網前的卻是一道牆，代表他在歐聯決賽的神勇表現。

這名比利時門將透過社交網站更新限時動態，展露這個獨一無二的歐聯紋身外，更答謝紋身師，紋身師則回應：「給唯一的冠軍，感激你給予我創造這個漂亮紋身的機會。」

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高圖爾斯添上新紋身，記念生涯首度高舉歐聯冠軍。（Twitter截圖）

高圖爾斯決賽後立即表示，以這個冠軍來證明自己，「我需要在今場決賽勝出，來證明我多年的努力沒有白費。同時，我感到自己在英格蘭不獲尊重，時常都有一些批評聲音，我希望以這個獎盃來回應他們。」

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