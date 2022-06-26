足球往事︱碧咸嚴選生涯最佳金球　連利物浦球迷也能原諒他過錯

英國「萬人迷」碧咸已退役多時，他的傳奇足球生涯仍為人津津樂道。近日他受訪時被問到哪一個入球是他生涯中最佳金球時，揀出連利物浦球迷也不得不擊節讚賞，原諒他過錯的一球。



2001年10月6日，碧咸將這一刻變為英格蘭足球永恆經典。（Getty Images）

碧咸全盛時期，身為曼聯陣中的天之驕子，卻在1998世界盃決賽周遇上滑鐵盧。英格蘭在16強硬撼阿根廷，被踢跌的碧咸輕輕一記虎尾腳也不知有沒有踢中報復對象施蒙尼，卻被看到這一幕的球證嚴厲地判罰紅牌離場。

球證判罰施蒙尼黃牌，卻向碧咸出示紅牌。（影片截圖）

改變國家隊命運的神奇入球

十人應戰下，英格蘭戰至加時守住2：2和局，終在互射十二碼落敗，被傳媒無限放大之下，碧咸一夜之間由英雄淪為罪人。回到曼聯，他在那一季的作客賽事成為對手球迷的洩憤對象，每次都會被狂噓。 即使2000年獲委任為國家隊隊長，球迷依然未肯完美原諒他——直到一年之後這一刻的出現。

2002世界盃外圍賽，英格蘭被編入與德國同組。最後一輪分組賽前，英格蘭與德國同得16分，英軍得失球差佔優排榜首。首名出戰一隊可直接晉身決賽周，如次名出線則要踢附加賽。隊長碧咸在曼聯主場奧脫福領軍出戰對希臘，預期中的輕鬆一戰不似預期，希臘兩度領先，戰至90分鐘，英格蘭依然落後1：2，戲劇性一刻在補時3分鐘出現。

碧咸再次成為國家英雄的一球：

英格蘭在前場獲得罰球機會，離門大約30碼。當時另一邊廂德國在最後一場分組賽主場只能0：0賽和芬蘭，換言之，英格蘭只要追平，便能壓過德國以小組首名直接出線。當時已是補時3分鐘，這個罰球是扳平比賽的最後機會。

這場比賽表現神勇的碧咸，屢次以罰球妙技威脅希臘大門。他把握住這個最後機會，助跑後招牌黃金右腳狂轟，皮球滑出漂亮弧度直飛希臘龍門右上角，門將只得目送入網一刻，2：2！碧咸一腳送英格蘭進世界盃決賽周。近日再次談到生涯中最喜愛的入球，這位前英軍隊長回答：「我想一定是對希臘的那一球。」

碧咸攻入關鍵罰球，一手帶領英格蘭闖入日韓世界盃決賽周。（資料圖片／Getty Images）

連利物浦球迷也原諒他

碧咸球員生涯中曾射入不少金球，選擇這一球不止基於技術層面，更大程度上是它的重要性，「當我細想，那一刻可能讓全國大部分地方的人也原諒我4年前做過的事。」

由98世界盃後淪為過街老鼠，直到2001年10月6日對希臘的入球，碧咸終於回復國家英雄地位，「那一刻，所有英格蘭球迷，無論他們支持韋斯咸、熱刺、車路士、阿仙奴甚至是利物浦，他們也能夠說：『好吧，那就足夠了。」」

碧咸用一個漂亮罰球，成為英格蘭生涯的救贖。（Getty Images）

碧咸形容，「那是個特別時刻，在奧脫福為國家隊踢一場如此重要的比賽，那一定是最佳一球。」

這個世紀入球去年踏入20周年，碧咸首度以觀眾角度欣賞這入球，他在社交網站上載短片，聽着激動的評述，碧咸憶起代表國家隊的點滴，不禁會心微笑，感動如昔。碧咸最後面對鏡頭攤開雙手，彷彿訴說原來一眨眼已經廿載，即使如此，這入球依然打動萬人迷，「這個入球已經是20年前，我首次聽到這段評述。能夠在奧脫福以隊長身份代表英格蘭出戰，更在球迷面前射入罰球，這是非常特別的時刻。」