英超｜車路士體育總監潛在人選浮現　班主暫兼任總監強攻史達寧

由美國商人托德波里（Todd Boehly）率領的財團入主車路士後，近日高層大換班，多位艾巴莫域治時代的管理層陸續離開球會。波里除了以班主身分兼任球會主席，還出任暫代體育總監，相信十分忙碌。他一邊要主持收購球員的工作，羅致史達寧、尼敦阿基、馬菲斯迪歷特、奧士文尼迪比利等；同時他要招聘新體育總監，目標包括前利物浦總監米高愛華士（Michael Edwards）。



保亞利入主車路士，除了擔任主席，還要兼顧體育總監。（Getty Images）

原本的車路士體育總監格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）離職，雖然這位艾巴莫域治親信會繼續提供協助至今夏轉會窗完結，但「話事」的肯定是暫代總監的球會主席波里。技術及表現顧問施治亦已請辭，會在今月底離職。

格諾芙斯基雅是「油王」艾巴莫域治的親信。（Getty Images）

英國傳媒報道，波里希望將曼城前鋒史達寧收歸旗下，其中《BBC》指車路士已經就史達寧的轉會接觸曼城，相信不久便會作正式報價。27歲的史達寧與曼城尚餘一年合約，他在曼城失去必然正選，要跟基亞利殊、菲爾科頓及馬列斯競爭，所以他也會考慮其他選擇。

傳車路士希望求購史達寧。（Getty Images）

此外，車路士還有意簽入即將與巴塞約滿的法國翼鋒奧士文尼迪比利。雖然迪比利願意降薪留巴塞，但巴塞開出的新約人工實在太低，令他卻步，現在他要在車路士及巴塞之間作出抉擇。車路士希望下季組成史達寧、迪比利的兩翼齊飛組合。

車路士另一個增兵目標是中堅位置，因為魯迪格及安達斯基斯坦臣離隊，人手短缺。他們的目標包括曼城的尼敦阿基及祖雲達斯的迪歷特。有報道指，車路士報價4000萬歐元加迪姆華拿，求購迪歷特，但祖記還價，要求7000萬歐元加華拿。

意媒指迪歷特與祖雲達斯的續約談判破裂，傳車路士趁機出手。（Getty Images）

與簽入新球員相比，波里最重要的任務是找到一位新體育總監，接替格諾芙斯基雅。英國《每日鏡報》披露，目前車路士新體育總監有兩大人選，分別做過巴黎聖日耳門助理體育總監的麥士維（Maxwell），以及前利物浦體育總監米高愛華士。

麥士維掛靴後，投身球壇的行政工作。（Getty Images）

40歲的麥士維球員時代踢過阿積士、國際米蘭、巴塞隆拿及PSG等球會，退役後參與球會行政工作，出任助理體育總監。42歲的米高愛華士可說是利物浦強盛的幕後功臣，為利物浦工作11年，今夏離隊；他做過技術總監及體育總監等職位，為球隊簽入穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼等球星。