英超｜文尼感激利物浦成就更好的自己　約定球迷英國再見

「我將會成為利物浦永遠的頭號擁躉！」

沙迪奧文尼落實加盟德甲勁旅拜仁慕尼黑，這名塞內加爾離開利物浦前接受官方訪問，談及6年的紅軍生涯，文尼心存感恩，並向利物浦球迷承諾，約定再見，就會再見。



沙迪奧文尼（Sadio Mane）在晏菲路效力6季，上陣269場，貢獻120個入球及38個助攻，並贏得英超﹑歐聯﹑足總盃及聯賽盃等獎盃。除此以外，個人殊榮亦有不少進賬，非洲足球先生﹑英超神射手等亦是他的囊中物。

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沙迪奧文尼在利物浦贏得不少獎盃，包括英超及歐聯等。（資料圖片／Getty Images）

沙迪奧文尼結束6年紅軍生涯，回歸德甲，離隊前他接受利物浦官方訪問，坦言不再披起利物浦球衣，既不捨亦不習慣，並感激球會令他成為一個更好的球員，「當我來到晏菲路時只得24歲，我從一眾頂級隊友及教練團隊身上偷師不少，除了令我成為更好的球員外，更成為一個更好的人。尤其是領隊高普，他幫助我十分多，他是一個十分特別的領隊。當然，天下無不散之筵席，這是我們人生的一部分，我們必須接受。」

「文尼是利物浦史上其中一名最偉大的球員！」高普如此評價文尼，與其停留在文尼離隊的傷痛，倒不如慶祝曾經擁過文尼這種球員，高普坦言文尼令到球隊變得更好。

文尼日前落實轉投拜仁慕尼黑，結束6年的利物浦生涯。（Getty Images）

隨文尼離隊，利物浦攻擊組合「埃及文明」正式解散，這個鋒線令不少球隊吃盡苦頭，更被視為史上其中一個最成功的進攻三叉戟。談及兩名好拍檔，文尼有讚無彈，「能夠與兩名頂級球員合作，令很多工作變得簡單。合作一段時間後，大家也十分有默契，法明奴經常為我和沙拿拉出空位，我只是輔助他們。」

沙拿同時透過社交網站向文尼致意，「這是一段奇妙的旅程，感謝你（文尼）為大家帶來的美好時光，祝你一切順利，大家也會十分掛念你！」

沙拿發文向文尼致意。（資料圖片／Getty Images）

一日紅軍，一世紅軍，即使未來披上拜仁球衣，文尼也會密切留意利物浦的動向，「當我未來在拜仁完成球賽後，我也會觀看利物浦的賽事，因為我將會是頭號的紅軍擁躉。」文尼難捨「利迷」們，他表示自己在利物浦仍然有物業，他必定會返回英格蘭，甚至與球迷們在晏菲路再見面。

文尼深受利物浦球迷愛戴，不捨他的離開。（資料圖片／Getty Images）

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