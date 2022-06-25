英超轉會｜沙拿無緣高薪續約留利物浦　索價6000萬鎊幫補轉會支出

當沙拿得知皇家馬德里是利物浦的歐聯決賽對手後，這名埃及球星隨即帖文：「我們要算賬！」，豈料算賬不成，再度不敵皇馬失冠。

30歲的沙拿與利物浦的合約明年夏天屆滿，他要求周薪40萬鎊，勢打破利物浦的薪金系統，所以紅軍無法滿足沙拿的要求。為免人財兩失，英國《太陽報》指利物浦有意讓沙拿離隊，隨時轉投紅軍近季的「歐聯宿敵」。



利物浦的「非洲孖寶」沙迪奧文尼與沙拿，雙雙在明年夏天完約，前者先行一步，轉投德甲班霸拜仁慕尼黑；後者早前表明來季留隊，並爭取一紙高達40萬鎊周薪的合約。不過，利物浦不願為沙拿打破球隊的薪酬結構，這名埃及球星離開紅軍只是時間問題。

沙拿勢步文尼後塵明年離隊 利物浦無法答應加薪要求

沙拿與利物浦的合約明夏屆滿，球隊亦無法滿足他的加薪要求。（資料圖片／Getty Images）

與其來季人財兩失，利物浦倒不如快點出售沙拿。英國《太陽報》透露，利物浦為沙拿標價，希望從這名埃及球星身上取得6000萬鎊的轉會費。據報西甲班霸皇家馬德里一直留意事態發展，或許出手羅致沙拿。

利物浦與皇馬是近季的「歐聯宿敵」，5季來兩度決賽不敵對手失冠，沙拿在決賽前更曾經下戰書，豪言要與皇馬算賬，可惜好夢成空，豈料如今更隨時加盟對方。

曾在歐聯決賽前揚言報仇的沙拿，豈料如今竟然隨時加盟皇馬。（資料圖片／Getty Images）

利物浦今夏轉會市場相當活躍，至今已簽入3名球員，包括轉會費高達6410萬鎊的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），加上早前加盟的路爾斯戴亞斯（Luis Diaz），紅軍算得上是大破慳囊。為了收支平衡，《太陽報》指利物浦出售沙拿的態度漸趨強硬，趕及今夏把他賣走。

利物浦的「非洲孖寶」隨時雙雙出走，對紅軍的鋒線當然有影響，但他們已有兩手準備，隊中除了法明奴﹑迪亞高祖達﹑路爾斯戴亞斯及紐尼斯外，還有新加盟的小將法比奧卡華路（Fábio Carvalho）及哈維艾利洛等新星，準備彌補沙拿離隊後的空缺。

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利物浦陣中還有祖達（左）與戴亞斯等鋒將。（資料圖片／Getty Images）

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