足球．人物誌︱南野拓實利物浦生涯的悔恨與憤怒　摩納哥重新出發

日本前鋒南野拓實滿懷大志加盟利物浦，兩年半以來的努力和汗水只換來無盡等待，他直言憤怒成為他最大推動力。身為紅軍足總盃和聯賽盃首席射手，兩場決賽都沒有他的份兒，期待已久的歐聯決賽，也是如此。

坎坷過後有艇搭，利物浦已跟摩納哥達成轉會費協議，只待體測通過，他便可以在法國重新出發。



2020年1月，南野拓實滿懷希冀來到利物浦。（Getty Images）

2020年1月，南野拓實滿懷希冀來到利物浦。向薩爾斯堡付出的轉會費，只是啟動違約金的725萬英鎊，對紅軍來說，怎樣看也是一宗好交易。

由奧地利聯賽越級挑戰全球首屈一指的英超，他自知有所不足，每天默默埋頭苦幹，2019/20球季下半季初來埗到，英超10次出場，只有2次正選，8次後備，合共僅上陣242分鐘，沒有入球或助攻。利物浦時隔30年再次聯賽封王，南野拓實看着隊友興高采烈地慶祝，他在一旁有點害羞，又有點尷尬，他事後說明，全因自覺貢獻不多。

2020/21球季上半季，上陣機會未有改善，2次後備，7次正選，289分鐘上陣攻入1球。下半季外借修咸頓尋求出場時間。在這個南部海港，他終於發揮光芒，10次上陣，9次正選，攻入兩球。最重要的是，他證明自己擁有立足英超的能力，被視為弱點的速度與身體對抗均Pass。

2021/22球季，季中遇上非洲國家盃，兩大前鋒文尼與沙拿均離隊近一個月，理應是南野的大好機會，他在足總盃和聯賽盃表現神勇，回到聯賽，卻繼續坐在後備席上無了期等待。

祖達2020年加盟，已令他在前鋒優先順序褪後一格，今年2月路爾斯戴亞斯來投，他淪為隊中第七前鋒。結果全季英超11次上陣，只得一次正選，出場時間跌至176分鐘，已帶來3個入球，效率極高。此外，他更在聯賽盃4場入4球，足總盃4場入3球，成為球隊在兩項賽事的首席射手，兩場對車路士踢足120分鐘的決賽，他均未獲派上陣。對利物浦，心淡了，也心死了。

聯賽盃八強，利物浦一度落後李斯特城1：3。補時階段仍落後一球，南野拓實補時5分鐘為球隊扳平，可能是晉級路上最重要一球。曾經他期待過，創下首位日本人出戰歐聯決賽的紀錄，結果又一次失望而回。

利物浦成為足總盃、聯賽盃雙冠王，南野拓實功不可沒，球迷深深感受到他的付出，可惜仍然打動不到領隊高普。離別在即，他坦白地向日本《產經體育》「放負」，「我所踢的很多比賽，根本沒有任何人有興趣。」

利物浦成為足總盃和聯賽盃雙冠王，南野拓實功不可沒。（Getty Images）

「就算我留下成績，也不會獲得太大反應。」南野說，他努力嘗試證明自己，在團隊訓練以外，額外自行加操，「心理上，我渴望在上陣的比賽中留下一點什麼。」

「每一天，悔恨和憤怒推動着我。作為球員，我從未試過長期處於這種狀態。」在如此心理狀況下，令他難以維持狀態。經歷失望一季，南野從中找到得着，「這似乎是成長的一季，即使失望，同時也感到滿足。」他嘗試在重要比賽中留下屬於自己的印記，也一一做到了，無論是英超、聯賽盃還是足總盃，他的高效表現有目共睹，可是到最後連他自己也覺得，「沒有什麼大不了。」

歐聯決賽利物浦對皇家馬德里，南野拓實曾幻想成為首位出戰的日本球員。（Getty Images）

什麼才算是重要比賽？他在聯賽盃第三圈、第四圈、八強均正選兼有波入，四強次回合變後備，決賽在後備席看着隊友捧盃。足總盃第三至五圈上陣，到四強和決賽連大軍名單也無份。他的努力彷彿付諸流水，比賽每到重要關頭，便輪不到他一份。

他不想這樣繼續下去，「我渴望做到最好，成為一個在重要賽事帶來成績的球員。」利物浦不能保證他出場機會，離隊是唯一選項。

根據「轉會達人」、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息，法甲球隊摩納哥已經與利物浦達成協議，只待正式簽約。南野拓實的轉會費為1500萬歐元，另加300萬歐元視乎球員表現的獎金條款。南野本人已跟摩納哥傾妥個人條款。