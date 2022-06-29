足球轉會｜紐卡素追逐半年簽得頭號目標 荷蘭小國腳中堅加盟
撰文：顏銘輝
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紐卡素宣布，從里爾簽入荷蘭中堅保治文（Sven Botman）。
紐卡素的方官聲明表示，原則上與里爾就荷蘭中堅保治文的轉會費達成協議，22歲的保治文已經完成體測，同意簽約5年，轉會將於本周內落實。紐卡素已分享了一張保治文舉球衣的照片。
足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，保治文以3700萬歐元加盟紐卡素。英國《BBC》就透露，這位荷蘭小國腳的基本轉會費為3200萬鎊，另加250萬鎊浮動條款。保治文是紐卡素今夏第3簽，他們之前買斷左閘馬特泰基特，並從般尼簽入門將尼克普比。
保治文一直是紐卡素加強後防的頭號目標，在今年1月的已經想購入他，可惜未能成功，終於到夏天轉會窗簽得心頭好。保治文同時還吸引了AC米蘭，但最終他來到英超。
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