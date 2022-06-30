東京奧運︱日媒質疑中國隊乒乓混雙故意失金　「避免被批壟斷」

國際奧委會指冬季奧運中的「北歐兩項」項目或有機會因被壟斷獎牌而遭剔出奧運，在這項目中奪得不少獎牌的日本，有傳媒反駁，指中國隊在乒乓球項目中也出現類似情況，更質疑東京奧運時，中國隊故意讓出金牌以避免批評。



國際奧委會（IOC）上周開會後決定，2026年米蘭冬奧將增加8個小項，其中更提到滑雪的「北歐兩項」在2026年之後，能繼續留在冬奧的形勢十分嚴峻。

IOC的理據是，「北歐兩項」的參賽者偏向歐洲，觀眾人數在過去3屆奧運都是最低，這段期間的27面獎牌，更只是由日本、挪威、德國及奧地利壟斷。它更是冬奧中，唯一只有男生參加的項目。

國際奧運會認為北歐兩項在2026年後大有機會被剔出冬奧。（Getty Images）

這結果觸動了日本傳媒的神經，認為IOC是針對過去在此項目拿下7面獎牌的日本。《日刊體育》反駁，如果以「壟斷獎牌」為由，中國在乒乓球項目的壟斷則更明顯。

馬琳（右一）、王皓（左二）及王勵勤（左一）於2008年北京奧運包辦男單金銀銅牌，再一起於男團封王。（Getty Images）

文中提到，中國在乒乓球男子單打跟團體已連續4屆奪金，在2008年更是包攬男單金銀銅；而女單則連續9屆封后，女團也自2008年起贏足4屆。

日媒又指，即使國際乒聯之後將每個國家或地區的單打席位限制至兩個，仍無阻中國隊壟斷，團體冠軍及男女單金銀牌，彷彿被中國「預訂」了一樣。

水谷隼跟伊藤美誠於東京奧運乒乓球混雙摘金。（Getty Images）

《日刊體育》寫道：「在去年東京奧運新增的混雙賽事中，日本的水穀隼跟伊藤美誠擊敗中國組合許昕及劉詩雯奪金，有中國人士說是中國故意輸了，以避免被批評壟斷金牌。」

日媒質疑中國隊故意讓出金牌，打破壟斷。（Getty Images）

報道又說，即使近年多了一些國家參戰，但大部份球手本身是中國出生，只是轉籍後代表當地出賽，情況備受關注，認為乒乓球因此有機會被剔出奧運。