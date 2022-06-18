乒乓｜黃鎮廷杜凱琹再撼日本勁敵 克羅地亞闖決賽爭冠
撰文：葉詩敏
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正出戰WTT克羅地亞公開賽的香港乒乓球隊，「一哥」黃鎮廷周五（17日）於男單、男雙及混雙三線出擊，其中在混雙伙拍杜凱琹連過3關殺入決賽，周日凌晨將與日本組合張本智和／早田希娜爭冠。
黃鎮廷周五出戰男單、男雙及混雙賽事，男單次圈硬撼中國球手梁國棟，先贏一局下遭對手反撲，鬥足5局後輸局數2：3無緣8強。其後他夥拍陳顥樺於男雙8強惡鬥日本世界第一組合宇田幸矢／戶上隼輔，輸1：3，8強止步。
雖在男單、男雙賽事失利，黃鎮廷夥拍杜凱琹在混雙連過3關，先在首圈輕取匈牙利組合，次圈對上塞爾維亞的Aleksandar Karakasevic／Sabina Surjan，未受太大壓力以直落3局（11：6、11：8、11：7）淘汰對手；4強面對羅馬尼亞組合Bernadette Szocs／Ovidiu Ionescu，港隊雖然先失8：11，但其後重整節奏，次局以11：9扳回一城，及後乘勢而上連贏兩局11：2、11：5，反敗為勝殺入決賽。
世界排名第4的「黃杜配」，將在周日凌晨2時15分與世界第5的日本勁旅張本智和／早田希娜爭冠。
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