羽毛球｜鄧謝配直落兩局不敵世界第2 8強止步港隊單雙打全數出局
撰文：葉詩敏
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馬來西亞羽毛球公開賽8強，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪與泰國頭號種子爭晉級，「鄧謝配」最終連輸兩局，無緣4強。
在上月印尼大師賽不幸染上新冠肺炎的謝影雪，與拍檔鄧俊文在大馬公開賽復出，二人愈戰愈勇，昨日僅花26分鐘便以直落兩局擊退印尼組合韋華迪／文達迪（Rinov Rivaldy／Pitha Haningtyas Mentari），晉身今日8強，在伍家朗與李卓耀昨日遭淘汰後，成為港隊最後獎牌希望。
面對世界排名第2的泰國組合Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai，鄧謝配在首局初段未如對手快入局，力追至1分差後又被對手一舉拉開至3：7。港隊陷入苦戰，以7：11進入暫停。不過港隊休息後開始上力，收窄比數至11：12，惟其後失誤較多，最終以13：21先失一局。
次局，港將未能扭轉劣勢，初段落後0：4後，一直未能收窄差距，一度落後5分，二人在暫停後先後判斷失誤，被對手擴大領先優勢到9：15，最終港隊以14：21未能扳回一城，力戰38分鐘後直落兩局吞敗，大馬公開賽8強止步。
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