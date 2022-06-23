羽毛球｜戴資穎連累積獎金都踞女單之冠　最快月底重奪球后寶座

世界羽聯（BWF）日前公布最新排名，中華台北一姐戴資穎在連續贏得兩站冠軍後，與現任世界球后山口茜的積分收窄到318分，最快在本月底就能在馬來西亞公開賽重奪球后寶座。



戴資穎自今季泰國賽後再添一冠，於上周的超級1000印尼公開賽封后，世界排名積分增加12000積分後，目前排名第二，僅與日本球后山口茜相差318分，若能在28日展開的馬來西亞公開賽摘冠，就能在其後的新加坡公開賽以球后身分爭取衛冕。

戴資穎在印尼公開賽封后。（Badminton Photo）

戴資穎近期表現亮眼，上月在超級500系列泰國公開賽決賽成功復仇，擊敗中國奧運金牌陳雨菲摘金，奪下今季第一冠，並贏得2.7萬美元（約21萬港元）。

她在上周的超級1000系列印尼公開賽中，又連續擊敗陳雨菲與其隊友王祉怡，取得今季第二冠，一舉獲得8.4萬美元（約65萬港元）獎金，今季總獎金累積至12.5萬美元（約98萬港元），讓她成為本季總獎金累積最多的女單球手。

戴資穎將在相隔2年復辦的新加坡公開賽力爭衛冕。（Badminton Photo）

戴資穎將以2號種子身分出戰馬來西亞公開賽，首圈將對上世界排名36的比利時女將Lianne Tan。

下月16日開打的新加坡公開賽，抽籤名單亦已出爐，頭號種子戴資穎首戰便遇上隊友白馭珀，由於新加坡公開賽因疫情已連續兩年停辦，曾在2017、2019年奪冠的戴資穎將力爭衛冕。