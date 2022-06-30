羽毛球．大馬公開賽｜鄧謝配輕取印尼組合　或鬥頭號種子爭入4強

馬來西亞羽毛球公開賽次圈，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪與印尼組合爭晉級，「鄧謝配」未受太大壓力，直落兩局輕取印尼組合，率先躋身8強。



早前出戰印尼大師賽時，不幸染上新冠肺炎的謝影雪，與拍檔鄧俊文在馬來西亞公開賽復出，首圈直落兩局力克主場組合鍾源健／白燕薇晉級。

「鄧謝配」今日（30日）與印尼組合韋華迪／文達迪（Rinov Rivaldy／Pitha Haningtyas Mentari）爭出線。雙方過往3次交手，「鄧謝配」稍為佔優，贏得其中兩次，最近一次更是早前的亞錦賽，這對港隊組合當時輕取對手晉級。

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「鄧謝配」首局開段即施下馬威，連取5分，並以11：6領先進入暫停。「鄧謝」在休息後再打出一段5：0攻勢，擴大領先優勢，其後一度領先10分，首局以21：13先拔頭籌。

換邊後，「鄧謝配」繼續強勢，再度連取5分拉開比數，並以11：4輕鬆進入休息，其後依然未受太大壓力，以21：10再下一城，不消半小時輕取印尼組合，率先打入8強。

「鄧謝配」在8強或與頭號種子普亞華蘭魯羅/泰拉坦娜齊交手，這對泰國組合稍後將與另一泰國組合交手。

鄧謝配輕取印尼組合，晉級8強。（Badminton Photo）

至於男單方面，港隊的李卓耀及伍家朗攜手晉級，稍後時間分別惡鬥頭號種子安賽龍及2號種子桃田賢斗。

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