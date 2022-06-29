羽毛球・大馬公開賽｜伍家朗輕鬆晉級 次圈鬥前球王桃田賢斗
撰文：葉詩敏
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馬來西亞公開賽，繼李卓耀在昨日男單首圈擊敗去年世界冠軍、新加坡的駱建佑後，港隊再傳來喜訊，伍家朗在今日（29日）首圈以直落兩局取勝，將在下輪硬撼前世界第一的桃田賢斗。
世界排名第13的伍家朗，首圈對上世界排名第28位、去年在全英賽打入4強的荷蘭球手Mark Caljouw，雙方過去曾5次交手，港將錄全勝紀錄。
伍家朗在首局初段已壓制對手，連得5分後拉開領先優勢至6：2，雖然對手中段一度力追至11：11，惟伍家朗在技術暫停後未有給對手領先機會，以21：18先贏一局。
次局，這名港羽「一哥」甫開局已積極進攻，連得8分氣勢凌人，並以11：3進入技術暫停。港將其後保持領先優勢，以21：16、直落兩局輕取對手晉級。
伍家朗晉級後將面對較大考驗，他將與前「世界一哥」、現排世界第2的桃田賢斗爭奪8強席位。
不過，前球王日本名將桃田賢斗近況低迷，在3月德國公開賽「一輪遊」，以及全英公開賽8強出局，到了4月末的亞錦賽，再於首輪被淘汰出局。他在今月中的印尼公開賽首輪，打足3局不敵世界排名第13的丹麥小將Rasmus Gemke後，已是今季第4站巡迴賽首圈止步，他自己也坦言「很失望」。
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