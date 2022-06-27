羽毛球｜戴資穎印尼三度封后人氣爆燈　球迷為簽名願等40分鐘

羽毛球是印尼最受歡迎體育項目之一，熱情程度更是舉世聞名，印尼舉辦的羽毛球賽就素有「魔鬼主場」之稱，近日一名視戴資穎為偶像的印尼球迷，接受了世界羽聯（BWF）官方訪問，透露了追星心情。



中華台北一姐戴資穎月中在印尼公開賽封后，第3度印尼公開賽奪冠的她，於當地已是超級球星。

當天適逢她生日前一天，賽後大批印尼球迷在場外等她現身，為她唱生日歌恭賀。近日一位名叫Penny的女球迷向BWF透露，能獲得偶像簽名意義重大。

大批印尼球迷在場外等待戴資穎。（影片截圖）

Penny近日接受BWF官網採訪時表示，羽毛球在印尼非常受歡迎，也對印尼很重要，「它讓印尼人凝聚起來，看比賽的時候，所有印尼人都在支持自己球手，當然我們也會支持別國的球手，但一定是會先支持印尼球員。」

戴資穎與球迷合照。（BWF）

Penny喜愛的球員是印尼退役混雙名將Liliyana Natsir以及戴資穎，她在印尼公開賽期間6天均有到場，每天都興奮期待可以見到偶像戴資穎。她坦言曾為了得到戴資穎的簽名，等了40分鐘，「我不介意花時間等球員，我為戴資穎等了40分鐘，幸好還來得及入場看女雙的比賽。」

不少人都難以理解追星行為，Penny強調完全不介意在場外花時間等選手，「對我們球迷來說，可以獲得偶像的簽名、合照，意義重大。」