羽毛球｜李梓嘉拒戰英聯邦運動會　為衝擊大馬傳奇李宗偉紀錄

英聯邦運動會將在7月底舉行，馬來西亞羽毛球一哥李梓嘉宣布退出賽事，大馬當局坦言對此舉相當失望，讓國家隊錯過奪金機會。



馬來西亞「一哥」李梓嘉近來狀態大勇，先後在亞錦賽與泰國賽封王，惟他在23日宣布退出英聯邦運動會，這個決定可能讓馬來西亞錯失一面金牌。

李梓嘉今季目前奪得兩冠。（Badminton Photo）

李梓嘉向新加坡媒體透露退賽原因：「我想在世錦賽上保持最好的狀態。」他表示近月密集的參賽，需要注意身體狀況，「我決定不參加英聯邦運動會，這是一個艱難的決定，我和我的團隊討論後作出了這個決定。」

24歲的李梓嘉在今年一月執意退出國家隊成為職業球手，一度面臨遭大馬羽總禁賽兩年處分，但最終他仍能以自由球員身分征戰國際賽事，今次決定或有機會受到外界抨擊。

李梓嘉助大馬於2月的亞洲團體錦標賽奪冠。（Instagram）

對此馬來西亞英聯邦運動會副團長Gerard Monteiro表示，「我很失望，我們當然希望他為我們帶回一面獎牌。」他也提到知道世錦賽即將舉行，惟兩項賽事相隔約兩周時間，「所以他的選擇讓我們有點失望。」

至於今年的世錦賽將在8月於日本東京舉行，馬來西亞球手從未曾在世錦賽奪冠，李宗偉僅在生涯中奪得3銀1銅，而李梓嘉則在兩屆世錦賽均8強止步。

李梓嘉全力為世錦賽作準備，盼能為國奪得歷史首金。（Getty Images）

英聯邦運動會自2002年起增設男單、女單、男雙、女雙、混雙、混合團體等6個項目；大馬傳奇李宗偉曾在2006年墨爾本、2010年新德里以及2018年黃金海岸英聯邦運動會贏得男單金牌，並在2006和2010年帶領馬來西亞奪得混合團體賽金牌。