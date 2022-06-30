羽毛球．大馬公開賽｜李卓耀硬撼安賽龍力戰憾負　先拔頭籌遭反勝

撰文：趙子晉
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港隊男單代表李卓耀，馬來西亞公開賽次圈惡鬥頭號種子安賽龍，首局以21：15先下一城，惟其後被「一哥」連取兩局反勝，無緣8強。

港隊兩名男單代表，在馬來西亞公開賽同樣有硬仗，李卓耀在上圈擊敗世界冠軍駱建佑，今場惡鬥頭號種子安賽龍（Viktor Axelsen）。

李卓耀與安賽龍甚有淵源，這名港隊代表早前曾經赴安賽龍訓練營跟操兩周，相信大家也熟悉大家打法。雙方過往3次碰頭，李卓耀僅在2019年的香港公開賽擊敗過對方，其餘兩次皆落敗。

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李卓耀次圈鬥安賽龍。（BWF）

二人開局打得緊湊，互有領先。李卓耀與安賽龍今場皆以控球打法為主，雙方多次在網前放網，李卓耀在中段連取7分，擴大優勢，並以21：15先下一城。

李卓耀取得領先後，次局打法更加進取，嘗試以大力扣殺取分，可惜一一被安賽龍化解，這名丹麥「一哥」以11：5領先。李卓耀暫停過後未能收復失地，連失5分，落後至雙位數，安賽龍以21：6輕鬆扳回一城。

進入決勝的第3局，李卓耀換邊後稍有優勢，惟安賽龍多次以強勁抽擊及刁鑽的落點，令這名港將吃盡苦頭，以9：11落後進入技術暫停。李卓耀略現疲態，未能抵擋對方強勁的進攻，結果以13：21不敵對手，力戰3局憾負出局。

安賽龍技勝一籌，反勝李卓耀晉級。（資料圖片／Getty Images）

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