羽毛球．大馬公開賽｜謝影雪新冠後復出即晉級　李卓耀挫世界冠軍

香港羽毛球代表謝影雪早前出戰印尼大師賽期間，不幸感染新冠肺炎而需休戰一段時間，幸她缺席印尼公開賽後，今日（28日）在馬來西亞公開賽復出，首戰即與鄧俊文合作晉級。

緊接出戰的男單球手李卓耀，面對去年世界冠軍、新加坡的駱建佑



鄧俊文／謝影雪在首圈遇上有主場優勢的馬來西亞組合鍾源健／白燕薇，「鄧謝」早段緊咬對手，雖一度遭拉開到13：16，但「鄧謝配」連取3分又追平，更由謝影雪一記網前殺球反超前17：16。

阿雪再於網前放一記短球再取一分，鄧俊文的後場扣殺為港隊領先至19：16，雖然遭對手兩記精彩的勾對角追近至19：18，但無阻港隊連取兩分，以21：18先取下第一局。

鄧俊文（左）和剛復出的謝影雪（右）首圈順利過關。（BWF）

第二局早段雙方仍在網前交手，謝影雪在領先至6：5的一球不慎擊中鍾源健的臉部，她隨即道歉；「鄧謝配」亦率先取得11分進入中場休息。

不過對手在主場觀眾熱烈打氣下，打得極具鬥志，謝影雪病癒後狀態未十足，一度開波失誤，但對手犯錯也多，港隊在一輪拉鋸下終戰至20：18，此時鍾源健再一記殺球落網，助「鄧謝配」再取得一局21：18，進入16強。

駱建佑去年奪得世界錦標賽男單冠軍。（Getty Images）

緊接出戰的李卓耀，面對來自新加坡、去年爆冷奪得世界錦標賽男單冠軍的駱建佑，兩人首回合打得緊湊，駱建佑入局較快，一度以10：5領先，但此時李卓耀一口氣連追6分反超前11：10。

中場休息過後，駱建佑一度找回節奏，連取3分，但領先至15：12之際，李卓耀又追平至15：15，最終更以21：19先取一局；次局駱建佑未能跟上節奏，李卓耀終以21：12大比數再勝，直落兩局淘汰對手，兩人史上三度交手以來，李卓耀全部獲勝，這位港將晉級後又對另一冠軍人馬——去年的東京奧運金牌得主、「世界一哥」安賽龍。

李卓耀過關後需再鬥強敵。（BWF）

同日另一對出戰的港隊混雙組合張德正／吳詠瑢，則在三局戰中以1：2（21：23、21：8、18：21）不敵印尼組合古沙贊圖／古素瑪華迪，首圈出局。