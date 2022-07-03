溫布頓網球｜32歲歌妮重現球后殺手本色 施安迪爆冷第3圈止步
撰文：葉詩敏
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世界第一的波蘭美少女施安迪（Iga Swiatek），今天（3日）遭32歲法國球手歌妮（Alize Cornet）以直落兩盤擊敗，於溫網第3圈止步，吞下過去4個月來的首場敗仗，終止了37連勝強勢。
溫網女單今天爆出最大冷門，年僅20歲的現任球后施安迪，面對世界排名第37的歌妮，首盤已明顯沒進入狀態，前兩次發球局都被破發，以0：3陷入苦戰，雖然第4局她也破了對手一次發球局，但她共出現17次失誤，反觀歌妮僅5次，讓後者以6 ：4先下一城。
球后在第2盤一度以局數2：0領先，其後卻被歌妮連贏6局，前者全場共出現33次失誤，輸得並不冤枉。
施安迪雖在今季勇奪包括法網在內的6個單打冠軍，但生涯從未在草地賽上戰勝世界排名前50的球手。「我知道自己沒有打出好表現，對自己的戰術都相當困惑。」生涯3屆溫網都未能打入8強的施安迪賽後失望的說。
至於32歲的歌妮今仗重現「球后殺手」本色，8年前她同樣在溫網上擊敗當時的球后「細威」莎蓮娜威廉絲，歌妮生涯共4次擊敗過現任球后，其中細威就佔了3次。
歌妮賽後坦言今仗讓她想起8年前在同一球場擊敗細威，「我就是為了像這樣的比賽而活，為此每天訓練。這能驅策我，我知道自己能做到，我就是有這種信念。」
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