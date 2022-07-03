溫布頓網球︱澳洲壞孩子與施斯柏斯激戰變罵戰　前雙打拍檔反目

溫布頓網球錦標賽第三圈男單重頭戲，澳洲壞孩子基域奧斯（Nick Kyrgios）大戰來自希臘的4號種子施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），兩人不止合演今屆賽事暫時最精彩一戰，場上氣氛更極為火爆。

先是基域奧斯屢次怒罵主球證，施斯柏斯疑對此不滿，有幾球追着基域奧斯的身體來打，更有一球擊向觀眾席差點打中一名球迷被球證警告。



有基域奧斯的場合，當然不少得這個與球證爭論的畫面。（Getty Images）

二人曾是雙打拍檔，熟悉對方仍不減火藥味。第一盤施斯柏斯以7：6取勝後，基域奧斯一如以往針對球證，主球證Damien Dumusois遭受痛罵，起火的反而是施斯柏斯。情緒失控之下，有幾球發洩一樣追着基域奧斯的身體來打，甚至有一球擊向觀眾席，幾乎打中一位球迷。

基域奧斯堅稱那球擊中球迷頭部，施斯柏斯應被取消資格。電視慢鏡重播可見，那球並未打中球迷。施斯柏斯被球證警告後繼續作賽，心情明顯已受影響。二人的「表演」還未完結，第三盤基域奧斯施展拿手怪招下手開球後，怒火中燒的施斯柏斯大力狂抽擊中計分板，被扣一分，他還稱那球的「目標」是基域奧斯的身體。

施斯柏斯也不讓對手專美，屢次與主球證爭辯。（Getty Images）

英國廣播公司（BBC）形容，「感覺上這場比賽會有其中一人被取消資格」。不過基域奧斯最終連追三盤6：4、6：3、7：6反勝。賽後二人匆匆握手，便將火氣燃燒至場外，施斯柏斯不滿，「我們來這裏是要打網球的，現在感覺有點似馬戲團。」

他大罵基域奧斯「不停欺凌對手」，「或許他在學校時已是欺凌者，我不喜歡欺凌者，我不喜歡有人欺壓別人。」施斯柏斯說，「他的性格中有可取之處，同時也有極邪惡一面，當顯露出來時，會帶來很大傷害，對他身邊的人不利。」

賽後施斯柏斯與基域奧斯匆匆握手，隨即輪流找記者發炮互數對方不是。（Getty Images）

當基域奧斯聽到對方指控時反擊，「將網球擊向我的人是他，將球擊中觀眾的人也是他，他才是場內瘋狂擊球的那個人，我什麼也沒做。」這位世界排名跌至45位的球手宣稱，自己「只是」跟球證來來回回有一點爭論，「我沒有對施斯柏斯做出任何不敬行為，我沒有向着他的身體擊球。」

基域奧斯接受場內訪問時宣稱，他仍然「喜愛」曾在2019年跟他一起打雙打賽事的施斯柏斯，不過賽後記者會上他補充，以後在球場內不再視對方為「他的朋友」，「我們不是同一塊布裁剪出來，我只會跟真正的競爭者同行。」

他批評，如果施斯柏斯今天的表現受情緒影響，那便是阻止他成功的障礙。「假如一個人可以放任自己那樣做，做出一些令自己被取消資格的行為，我認為那是軟弱。」