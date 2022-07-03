東亞錦標賽｜內媒指國足目標戰勝香港搶分　日韓為準備世界盃點兵

中國男子足球代表隊近年戰績惡劣，屢遭內地媒體及球迷負評，7月19日展開的東亞足球錦標賽中，國足將與香港、韓國及東道主日本爭奪「東亞冠軍」，內媒《足球報》透露了國足的目標。



《新浪體育》引述《足球報》記者劉翔宇在微博直播中，談及中國男足在東亞足球錦標賽的目標。

劉翔宇指，中國男足今次參加東亞錦標賽，將陣中的「超齡球員」名額增至5人，「戰勝中國香港成為硬性指標，主要是想多拿積分，提高一下國足的國際足聯排名，以便於在接下來的大賽分組中掌握更多主動」。

港隊（左）與國足（右）在2019年的東亞錦標賽決賽周也曾交手，當時港隊以0：2落敗。（資料圖片／袁志浩攝）

內媒指，中國本想派U23出戰，但在日本接手主辦後，東亞足協考慮到賽事可觀性，要求中國派出成年國腳參戰，但據報道指，如無大意外，國足會由U23球員加上超齡球員參賽，《搜狐體育》指：「由於多方面因素影響，對隨隊出戰東亞盃，部份超齡球員表達出了比較大的抵觸情緒」。早前《北京青年報》曾透露，國足的「超齡球員」包括吳曦、張琳芃、張玉寧、蔣光太和譚龍。

目前參賽球隊中，僅得香港在日前公布大名單，主要由U23球員組成，至於日本及韓國都未公布名單，但由於卡塔爾世界盃將在11月展開，日韓兩地大有機會趁此次賽事，觀察及挑選國內聯賽球員，作為世界盃大軍的後備，其中韓職聯亦決定在東亞錦標賽期間暫停聯賽，讓球員可赴日出戰，韓國已連續三屆贏得冠軍。

長友佑都雖在J1效力，但按照森保一今次的點兵方針，應不會入選。（Getty Images）

日本隊方面，監督森保一早前明言，會由日職聯（J1）、早前戰畢U23亞洲錦標賽的球員、及成年國腳中挑選，「會選擇有可能進入世界盃名單的球員，同時也要為球隊未來考慮」，但應不會視察已經踢過世界盃的球員，意味大迫勇也、長友佑都、酒井宏樹等應不會入選。