東亞錦標賽︱港足初選名單出爐　葉鴻輝黃洋未獲召　安永佳續入圍

香港足球代表隊為備戰7月中下旬在日本舉行的東亞足球錦標賽，今日公布33人初選名單，將於7月11至15日作本地訓練。



自1968年後再度殺入亞洲盃決賽周的港足，即將在7月19至27日赴日本出戰東亞錦標賽。主帥安達臣在泰國武里南視察完東方龍獅跟理文球員的表現後，公布33人初選名單。

港足於今屆亞洲盃外圍賽表現出色，相隔54年後再闖決賽周。（HKFA）

外流內地聯賽的港將、艾里奧、羅拔圖等均再度缺陣，名單跟亞洲盃外圍賽初選時相比，亦有25人再度入圍，包括黃威、孫銘謙、簡嘉亨、茹子楠、鞠盈智等。

不過，東方龍獅兼港隊首席門將葉鴻輝則落選，情況在他12年港足生涯中屬罕見；傑志守門員王振鵬亦未獲召，取以代之的是有份為理文在亞協盃披甲的陳嘉豪。

港足首席守門員葉鴻輝未在東亞錦初選名單之上。（HKFA）

另外，8月中需要出戰亞冠盃16強的傑志，老大哥黃洋跟羅梓駿同樣名落孫山。相反，備受關注的前鋒安永佳、跟鄭展龍、保羅等都有獲徵召；而剛離開「藍鳥」的謝家強與陳肇鈞，同在名單之上。

港足隊長黃洋同樣落選。（HKFA）

港足前鋒安永佳有望隨港隊出戰東亞錦標賽。（AFC）

在理文防中迪高受傷下，日本裔球員中村祐人自2018年後再獲選；其隊友鄭兆均亦相隔一年重返名單。值得一提，安達臣在今次初選揀了不少可勝任閘位的球員，包括謝朗軒、姚浩明、李嘉耀，及此前僅曾入選省港盃跟港澳埠際賽名單的黃俊皓。

港足東亞錦標賽33人初選名單：

門將：保羅、伍瑋謙、袁皓俊、陳嘉豪

後衛：劉學銘、馮慶燁、梁冠聰、黃梓浩、杜馬思、曾以行、謝家強、徐宏傑、余煒廉、黃浩然

中場：茹子楠、李嘉耀、胡晉銘、黃威、陳肇鈞、鄭展龍、趙聡悟、鞠盈智、顏樂楓、姚浩明、中村祐人、謝朗軒、黃俊皓

前鋒：余在言、費蘭度、孫銘謙、安永佳、簡嘉亨、鄭兆均

