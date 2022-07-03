本地足球｜港足後衛唐建文結束21年生涯：要承認不再屬於草地

37歲的唐建文日前與傑志合約期滿，正式離隊，他周日（3日）宣布結束21年的球員生涯。



唐建文16歲便在保濟丸展開職業足球員生涯，由穿着「板褲」練波被嘲笑開始，到今日已幾乎踢遍一個香港足球員能參加的各種賽事，「唐文」在社交媒體宣布結束球員生涯：「……我從來沒有想過自己的夢想可以實現，由最初在媽媽的陪伴下簽署第一份職業合約。回望過去，多年來種種經歷成就了現在的我，今天到了畫上句號的一天，我的球員生涯也走到了終點。」

唐建文的生涯以效力傑志7個球季作結。（資料圖片／袁志浩攝）

21年的足球事業，唐建文的生涯早期不算順遂，輾轉由保濟丸到福建、愉園、第一次效力傑志、再到流浪，待遇不佳、上陣時間不多，到加盟太陽飛馬但又在短短3季後散班，十多年間他一度心灰意冷，想要放棄，未料最好時光在他生涯晚年才來到。

當然十多年的波折並非毫無意義，唐建文在30歲時重返傑志，成為他生涯最後一間效力的球會。

唐建文生涯的最後階段卻是最豐富。（資料圖片／高詩琦攝）

此前的經驗使他把握住這難能可貴的機會，令球員生涯在「三字頭」之時更上層樓，不僅助傑志奪得包括港超聯（4次）、足總盃（2次）、菁英盃（2次）、高級組銀牌（1次）等等的本地錦標，也助球隊在亞冠取得首場分組賽勝仗，更在2018年、33歲之時，獲港隊征召出戰亞洲盃外圍賽，2019年也代表香港出戰世界盃外圍賽及東亞錦標賽，到掛靴之時，已為港隊上陣11次。他個人也在2018/19球季獲選香港足球「最佳十一人」的後衛。

唐建文33歲才首次代表香港出戰國際A級賽事。（資料圖片／高詩琦攝）

即使在「三字頭」才悟到職業足球員的真正意義，唐建文也沒有認命，使他廣受球迷歡迎，他在感言中也道：「我相信生命影響生命，而足球員的使命，就是以足球作媒介，成為別人學習的榜樣、情感的寄托、生活的慰藉等等。這些年來，時常有人告訴我，被我的努力所感染和鼓勵，這聽起來很窩心，也讓人受寵若驚……各位的回應和支持，也是我對於自己足球路上最大的認同，亦積極正面地影響著我的一切，讓我培養了良好的人格、道德觀念和思維。」

港足在2019東亞盃3戰盡墨後，唐建文不捨落淚一幕令人記憶猶新。（資料圖片／高詩琦攝）

自2020年起，香港足球賽事便因疫情及防疫措施時有時無，傑志因獲得亞冠盃分組賽資格，與參加亞協盃的東方龍獅和理文成為少數能踢正式賽事的球隊之一，傑志歷史性晉級亞冠盃淘汰賽，亦成為「唐文」生涯的最後印記。

唐建文在文末道：「在球場上付出了熱血、汗水和眼淚，生活上亦作出過很多犧牲，最後只願為球隊帶來勝利。脫下球衣，明天開始不用在陽光底下燃燒生命，不能享受在比賽中擊敗對手得到喜悅，要承認我不再屬於草地。」

他表示會專注發展自己的個人髮型用品品牌，品牌「今後會繼承我在球場上的意志，繼續用生命影響生命」。