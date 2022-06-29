東亞錦標賽︱于大寶一句英文回覆主辦單位IG　突然宣布退出國足

國足參與今屆東亞足球錦標賽的人腳仍未有定案，有傳中國足總希望派U23加上「超齡國腳」參賽，卻引起球員及球會的「抵觸情緒」。

另外，曾參與4屆東亞錦標賽的于大寶，竟突然宣布退出國家隊。



香港足球代表隊在亞洲盃外圍賽出線決賽周後，接下來將於7月19至27日赴日本參與東亞錦標賽，迎戰中、日、韓三強。

有傳從中國手中接過主辦權的日本希望於主場奪冠，以本土國腳加上U21小將參賽；韓國隊則有意徵召本土跟外流國腳，備戰卡塔爾世界盃；韓職更因此調整賽程「讓路」。

不過，國足派什麼球員應戰，至今仍未有定案。早前有指國足會以U23參賽，令適齡的新晉國腳戴偉浚有機會「倒戈」香港；然而日前又指會加入部份超齡國腳，改用「中國選拔隊」形式參賽。

國足於上屆東亞錦（2019年）在4支球隊中以第三名完成。（Getty Images）

東亞錦標賽官方Instagram帳號日前為宣傳賽事，上載了一張照片，指國足的于大寶以4個入球，領銜現役球員射手榜，並是唯一一位球員，能夠在3屆（2013、2015、2017年）賽事中取得進帳。

香港球迷相信對于大寶不會陌生，生涯早段司職前鋒的他，在2015年兩場世界盃外圍賽「港中大戰」都有披甲，他在作客香港時的射門更引起爭議——皮球雖被葉鴻輝擋出，卻疑似已過白界。

于大寶在上屆東亞錦對香港時亦有上陣，惟他已轉打後衛，當該屆沒有入球。（資料圖片）

近年轉型後衛的于大寶現效力北京國安，他在IG分享照片，用中文寫道：「又一屆東亞盃來了」；獲東亞錦標賽官方帳號以英文回應：「希望可以再次見到你。」于大寶以英文回覆，並突然宣布：「我已經踢了四屆（2013-2019年），是時候跟國家隊說再見了。」

34歲的于大寶2010年首次入選國足，曾多次擔任隊長，共為國足出戰65場，攻入19球；今屆卡塔爾世界盃外圍賽，這位老將也5度披甲上陣。

據內媒指，在于大寶告別國足下，東亞錦「超齡國腳」人選有機會是張玉寧、吳曦和張琳芃，惟由於在東亞錦期間，中超聯賽將繼續舉行，或會因此令個別球隊實力大打折扣，令球會及球員對參賽出現「較大的抵觸情緒」，或會使參與人腳再度調整。