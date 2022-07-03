F1．英國站｜起步即釀嚴重意外　中國車手周冠宇戰車反轉高速滑行

F1英國站正賽周日晚（3日）在銀石賽道展開，但一起步便發生嚴重意外，平治車手佐治羅素與中國車手周冠宇碰撞後，一度令人相當擔憂。



銀石站排位賽驚喜不少，除了法拉利的辛斯（Carlos Sainz Jr.）奪得生涯首個頭位、拉迪菲生涯首次打入Q3，還有中國車手周冠宇取得生涯最高起步（第9位），未料賽事一開始便發生嚴重意外。

一起步，本身排第二起步的韋斯達賓便搶上第一位，但第一個彎，中游位置便有多架車相撞，其中周冠宇駕駛的愛快戰車更飛出賽道反轉滑行，但鏡頭隨即轉走，比賽也隨即出示紅旗暫停，所有戰車返回車道等待。

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當畫面再拍攝意外相關場面時，只見佐治羅素的平治戰車已在碎車陷阱之中，輪胎飛脫；另外艾法托利的角田裕毅也爆胎及失去前翼，較後位置的奧干和艾邦同樣戰車嚴重損毀。

從加斯利主觀鏡頭，可以見到意外是來自周冠宇和羅素的碰撞，五棧紅燈一熄出發之時，第9起步的周冠宇和第8的羅素起步較慢，第11的的加斯利嘗試從兩人中間突圍，但羅素的左後尾碌碰到加斯利的右前輪，結果羅素戰車失控向左橫飛，撞中周冠宇，周冠宇戰車彈走、反轉在賽道上高速滑行，更飛越防撞欄、直到撞上觀眾席前的鐵絲網才停下，夾在鐵絲網和防撞欄之間。

周冠宇最終清醒被救出。（美聯社）

現場一直未有傳來周冠宇的消息，直到約20分鐘後，才得知他清醒、可行動，未幾再獲救離開戰車，由擔架送往醫療中心檢查。稍後愛快車隊再更新，指周冠宇「能很緩慢地說話、沒有骨折，考慮到這種情況已算很好」。最終賽事重新展開，但羅素、艾邦及周冠宇已無法再賽。

周冠宇是2022 F1賽季唯一新秀，23歲的他來自上海、自小赴英國受訓，今季升上F1成為中國首名正選F1車手，他第一戰便成功得分，至今表現穩健。

意外片段：