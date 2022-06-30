F1｜三屆世界冠軍畢奇向咸美頓致歉　言論涉歧視因「考慮不周」

三屆F1世界冠軍畢奇（Nelson Piquet）近日遭翻舊帳，被人炒作去年11月評論咸美頓（Lewis Hamilton）表現時，以葡萄牙語作出種族歧視的稱呼。事件經過數天發酵後，咸美頓指畢奇已向他表示歉意。



BBC報道指，畢奇對所有受影響的人道歉，包括咸美頓；他亦認為種族歧視應在F1世界和社會上被禁絕。他又指，對咸美頓發表那些涉級種族欺凌的言論，是發言前「考慮不周」（ill thought out）所致，他不打算再作辯解。

畢奇年輕時曾是三屆F1世界冠軍。（Getty Images）

不過畢奇強調，他所用的字眼在巴西葡語中，只是形用一個人的稱呼，是被廣泛和長久地應用，已約定俗成的說法，並沒有對人帶攻擊成份。他認為他的言語被錯誤地翻譯成另一種語言。

咸美頓對世界仍存在種族歧視感到憤怒。（Getty Images）

去年11月，咸美頓和韋斯達賓爭標白熱化之時，「韋少」女友Kelly的父親畢奇，在一巴西電視台上評論去年英國銀石站中，咸美頓將韋斯達賓撞出賽道、令後者嚴重炒車的事件，當時畢奇亦以葡萄牙語的「Neguinho」稱呼咸美頓，被認為跟「Nigger」同義。

咸美頓和韋斯達賓（左）去年競爭激烈，畢奇則是後者「未來外父」，一言一行均被注視。（Getty Images）

FIA現時仍未表態，會否判罰畢奇禁止參與F1活動和現身賽事之中。