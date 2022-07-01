F1｜咸美頓接連遭老一輩攻擊冷靜應對　老畢奇惹火言論愈揭愈黑

當今體壇涉及歧視，後果可以很嚴重。3屆世界冠軍畢奇被翻舊賬，疑似歧視咸美頓，引起軒然大波，這名巴西名宿其後致歉，強調是翻譯不當。

英國站的比賽周末前夕，咸美頓出席記者會時，開腔談及此事，「咸爵爺」直言時代已經不同，老一輩不應再說三道四。



巴西名宿﹑3屆世界冠軍畢奇（Nelson Piquet）早前捲入歧視風波，去年11月，他曾在巴西電視台的節目以葡萄牙語「Neguinho」形容咸美頓，這個字與「Nigger」同義。韋斯達賓的女朋友正是畢奇女兒Kelly，難免令人認為，畢奇以「未來外父」身份刻意侮辱咸美頓。

畢奇被翻舊賬後，不論F1賽會﹑車隊及車手亦紛紛發聲，接近一面倒支持咸美頓。群情洶湧，畢奇亦公開向咸美頓致歉，但澄清沒有歧視「咸爵爺」之用意，並強調是翻譯引起的誤會。「未來外父」闖禍，韋斯達賓亦出言維護，直言畢奇言論不當，但捍衛對方沒有歧視之意。

三屆世界冠軍畢奇向咸美頓致歉 言論涉歧視因「考慮不周」

咸美頓疑遭種族歧視憤怒回應 肇事者竟是韋斯達賓未來外父

畢奇年輕時曾是三屆F1世界冠軍。（Getty Images）

不過，畢奇的過火言論愈揭愈多，在同一個節目中，談及羅斯保父子，他不諱言直指大羅斯保（Keke Rosberg）是沒有價值，並以糞便形容對方。曾奪世界冠軍的兒子羅斯保（Nico Rosberg）亦難逃一劫，笑言他「似足老豆咁廢」，當年擊敗咸美頓稱霸，諷刺「咸爵爺」因為同性戀而落敗。

Em novo vídeo, Nelson Piquet repete termo racista para se referir a Lewis Hamilton e faz ataque homofóbico ao britânico.



Trecho de entrevista gravada em novembro de 2021 foi divulgado pelo site Grande Prêmio na noite desta quinta-feira (30). pic.twitter.com/o76Ge0Snrx — Metrópoles (@Metropoles) July 1, 2022

作為一名黑人車手，咸美頓從小到大受盡不同的歧視及抨擊，他坦言見慣不怪，但為了整個F1的生態着想，有一件事必須糾正，「我不明白為何老一輩依然有發聲的空間，如今時代已經不同，他們並不代表我們這一代車手。現在不是叫口號的時候，我們需要有實質的行動，歧視或其他偏激言論，對F1的發展沒有幫助。」

咸美頓接連面對老一輩攻擊，但沒有如此容易擊倒他。（Getty Images）

咸美頓最近成為「老海鮮」的眾矢之的，另一名宿史釗活（Jackie Stewart）早前勸退咸美頓，指他今季的表現不及隊友佐治羅素，競爭力大不如前，倒不如保住面子急流勇退。

「把口生喺人哋到」，咸美頓能夠控制的，就只有自己的心態，即使接連被「過氣」老一輩們攻擊，「咸爵爺」依然硬淨，表明不會就此被擊倒。

面對歧視和批評，咸美頓當作是家常便飯。（Getty Images）

最近捲入失言風波的，不止畢奇一人，前F1行政總裁艾利史東（Bernie Ecclestone）早前接受訪問，公開表示支持俄羅斯入侵烏克蘭的行動。

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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