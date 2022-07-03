F1．英國站｜韋斯達賓遭噓爆　咸美頓痛批主場車迷：於事無補

今周F1英國銀石站是平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）及佐治羅素（George Russell）的主場，當地車迷連日以噓聲「歡迎」去年的世界冠軍韋斯達賓（Max Verstappen）。

即使車迷大多因支持平治或咸美頓而噓「韋少」，平治方面並不認同車迷的行為，咸美頓直指這樣做「不應該」，韋少本人則顯得毫不在乎。



韋斯達賓去年與咸美頓在爭奪世界冠軍時鬥得異常激烈，兩人戰車多次碰撞，場內場外都互不相讓，其中咸美頓去年在匈牙利站，就曾遭車迷發出激烈噓聲。



風水輪流轉，來到今年的銀石站，在場內大部份都是英國車迷之下，「韋少」遭震耳欲襲的噓聲「歡迎」。

去年阿布札比站的煞科戰，韋斯達賓（圖）受惠於一個充滿爭議的安全車決定而封王，不少「咸迷」至今仍耿耿於懷。（Getty Images）

在排位賽獲第二位的韋斯達賓，在賽後即場訪問時又再被噓，他其後被傳媒問及對噓聲有什麼感想時，直截了當地道：「是有點失望，（噓聲令）我聽不清楚訪問的問題。但對我來說，這不會改變什麼，每次來銀石比賽我都很開心，這條賽道很好，氣氛整體也很好。」

「也許有些人不喜歡我，但這也沒關係，每個人都有自己的意見吧，我並不在乎。」

韋斯達賓連日受場外消息困擾，先有「未來外父」畢奇種族歧視咸美頓，比賽中又被車迷報以噓聲，但他直言「不在乎」。（Getty Images）

咸美頓反對噓聲：水平不應止於此

咸美頓也被問到對於「韋少」被噓的看法，他多番強調絕不認同有關車迷的行為：「我覺得我們的水平不應止於此，根本不需要噓人吧，我們有很好的支持者，粉絲們也許會隨着情緒起伏行事，但我絕不贊成噓人。」

這位七屆世界冠軍車手續道：「根本不需要噓，就算你覺得有人犯了錯而噓他們，錯誤既已鑄成，噓了也於事無補。我很欣賞（英國車迷）對我的支持，但有些人也許還在為去年的事耿耿於懷吧，無論如何，我都不會贊同噓聲。」

回歸英國主場，咸美頓帶同愛犬Roscoe一同現身。（Getty Images）

至於平治車隊的領隊禾夫也道：「在任何體育運動中，都不應有噓聲出現，這是一種欠缺體育精神的行為。」他認為，車迷無疑相當投入地支持車手及車隊，令比賽氣氛更佳，「但若你不支持其他人的話，不要出聲便可。不論去年發生了什麼事、競爭有多激烈，沒有任何車手應該被噓的，接受訪問或上頒獎台時被噓，就是一種欺凌行為。」

禾夫認為，在體育賽事中投入太多情緒的話，便容易令事情變得具爭議性，「無論你是不是一個車手的支持者，都沒關係，有些界線不能越過。」