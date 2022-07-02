F1．英國站｜辛斯生涯首度排頭位　周冠宇創生涯最佳排位

F1英國站排位賽在天雨下舉行，全場未有出現紅旗，法拉利車手辛斯力壓韋斯達賓及隊友陸克萊，取得生涯首個頭位，中國車手周冠宇與威廉士的拉迪菲亦驚喜殺入前十位。



天陰陰的銀石（Sliverstone）賽車場，上演英國站排位賽。天雨路滑，預計意外難免，幸好首節未有意外發生，而戰績亦十分正路，兩架哈斯及Aston Martin，加上艾邦無緣次節。

威廉士的拉迪菲成功從Q1中脫出，今季首度打入第二節。這名今季不時炒車的加拿大車手，今次做齣好戲，更搭上Q3的尾班車，力壓加斯利及保達斯等車手，以第10位躋身最後一節排位，威廉士車隊的一眾工作人員興奮得互相擁抱，結果以第10位出戰，亦是生涯最佳的排位。

拉迪菲首度打入前10，威廉士一眾車房手足興奮得相擁。（Twitter截圖）

效力愛快羅密歐的中國車手周冠宇，排位賽表現亮眼，進佔前10位置，並再度在排位賽擊敗隊友保達斯，成為唯一的愛快戰車躋身Q3，結果取得第9位，同時創下職業生涯在F1的最佳排位。

周冠宇排位取得第9位，刷新生涯最佳。（Getty Images）

隨着場地狀況不斷改善，末段戰車造出的時間愈來愈快，紛紛造出紫色路段，率先衝過終點的辛斯，創出1分40.983秒的時間，後方的隊友陸克萊最後一圈有失誤，未能改善其時間，紅牛的韋斯達賓亦慢0.072秒，這名西班牙車手順利保住頭位，職業生涯首度排頭位出賽，亦是史上第104名車手取得「杆位」。

辛斯力壓韋斯達賓及陸克萊，取得生涯首個頭位。（Twitter截圖）

英國站排位前10位：

第1位：辛斯

第2位：韋斯達賓

第3位：陸克萊

第4位：佩雷斯

第5位：咸美頓

第6位：諾里斯

第7位：艾朗素

第8位：佐治羅素

第9位：周冠宇

第10位：拉迪菲



今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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