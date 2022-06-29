F1｜咸美頓疑遭種族歧視憤怒回應　肇事者竟是韋斯達賓未來外父

F1鬧出種族歧視事件，在F2出戰的紅牛後備車手韋比斯（Juri Vips）因在直播打機時，連說兩次種族歧視語句「Nigger」而遭紅牛暫停職務後，到紅牛車隊車手韋斯達賓的「未來外父」、三屆F1世界冠軍畢奇（Nelson Piquet）遭翻舊帳，「受害者」更是咸美頓。（Lewis Hamilton）。



21歲的韋比斯早前在Twitch與隊友直播打機時，因連說兩次「Nigger」（歧視黑人之意）而引起軒然大波，再被翻出另一片段，他在片中拒絕戴上一頂粉紅色帽子、並直言「粉紅色很Gay」，因而被指「恐同」，他未幾便遭紅牛車隊暫停一切職務。

韋比斯因在直播中說出種族歧視字眼，遭紅牛車隊停職。（Getty Images）

事件除了引來廣泛討論，亦有車迷聯想到去年11月，咸美頓和韋斯達賓爭標白熱化之時，「韋少」女友Kelly的父親畢奇曾在一巴西電視台上評論去年英國銀石站中，咸美頓將韋斯達賓撞出賽道、令後者嚴重炒車的事件，當時畢奇亦以葡萄牙語的「Neguinho」稱呼咸美頓，被認為跟「Nigger」同義。

畢奇年輕時曾是三屆F1世界冠軍。（Getty Images）

來自巴西的畢奇現年69歲，在90年代曾三度奪得F1車手世界冠軍，礙於他是冠軍車手、也跟咸美頓的對手韋斯達賓關係密切，事件即引起熱烈討論，巴西媒體紛指他「歧視咸美頓」，未幾平治車隊及F1亦先後回應事件，兩者都未有對畢奇指名道姓。

F1指：「任何形式的歧視或種族歧視語言，都不應存在於這社會。咸美頓是這項運動的絕佳大使，值得所有人的尊重，他竭力去提升F1的多元性及包容性，這能教育許多人，也是我們致力在F1實踐的價值。」平治其後亦發聲明，表示「以最大的力量對抗種族歧視」：「咸美頓是F1中為對抗種族歧視花最大心力的一個，他也是賽道內外的真正多元冠軍。」

畢奇的女兒Kelly（左）是韋斯達賓（右）的女友。（Getty Images）

咸美頓其後亦在Twitter連發三段帖文回應事件，他首先轉發了一段網民留言，該留言道：「如果咸美頓只留下一句『誰是他X的畢奇？』然後就關閉Twitter，那會怎樣呢？」咸美道轉發後留言道：「想像一下。」

咸美頓的回應顯得相當憤怒。（Getty Images）

在第二段帖文中，咸美頓以葡萄牙文留言，明顯是針對來自巴西的畢奇：「我們應該集中在改變人們的心態之上。」最後一則帖文則以英文寫道：「這不單是一句說話的問題。這種古老的思想應當要改變，在我們這項運動中也沒有任何一席之位。我身邊一直有很多這種（歧視的）態度的人，且畢生也是（歧視的）目標。」

「我們有很多時間去學習的。是時候行動了！」