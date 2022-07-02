F1．英國站｜咸美頓辣招大限前終屈服 「應該關注更重要的議題」
撰文：趙子晉
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國際汽聯（FIA）早前推出「辣招」，限制車手不可佩戴飾物，7屆世界冠軍咸美頓首當其衝，這名平治車手明言不會乖乖跟隨，FIA亦企硬，若咸美頓不讓步隨時被停賽。
英國站前，大限將至，咸美頓竟然讓步，出戰練習賽時除去鼻環，「咸爵爺」直言如今有事情比戴不戴鼻環更重要。
國際汽聯早在邁阿密站前夕，為了增添車手在防火上的保護而推「辣招」，車手只可以穿上許可的內衣褲﹑手套﹑襪及頭套，而身上不能戴上任何飾物，隨即引起軒然大波，咸美頓及華迪爾以不同的方式反擊，諷刺禁令多此一舉。
不論賽會及咸美頓亦不會輕易讓步，賽會給予咸美頓寬限期，並將於英國站前屆滿，若果他不除掉鼻環的話，可能面對被禁賽的風險。
咸美頓近日飽受老一輩的攻擊，令他無暇處理佩戴飾物一事，立場亦軟化，即使周五亮相銀石時同樣戴上鼻環，當他出戰練習賽時，鼻環已經不見了。
面對歧視，戴鼻環與否變得不太重要，他早在英國站記者會時已經透露不再與FIA對抗，「世界愈來愈瘋狂，我們需要關注更重要的議題。我在英國站會如常出戰，而我亦會與FIA溝通，嘗試解決事件。」
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