英超｜拉舒福特大談坦赫格戰術風格新鮮　曼聯開操前已獨自加操

曼聯前鋒拉舒福特表示，在領隊坦赫格治下，操練氣氛正面，球員一邊理解新帥的風格，一邊享受足球。他指坦赫格為曼聯注入新想法及戰術，希望球員透過訓練自然地做出他要求的踢法。此外，為了更好準備新球季，拉舒福特在今夏一個月多的假期中，分出超過一半日子自行操練。



24歲的拉舒福特接受曼聯官網訪問，首次有曼聯球員公開談到坦赫格的訓練，「我們很興奮，訓練場再次變得熱鬧，季前積極備戰。一方面，掌握坦赫格要求的踢法及細節，另一方面好好享受它。在首周的操練，我們做到兩者，人人都期待季前賽之旅，希望將訓練的內容用於比賽上。」曼聯上周一開操，在6月踢過國際期的球員本周歸隊，之後就會拉隊到泰國，首場熱身賽會在曼谷鬥利物浦。

這位曼聯青訓的英格蘭前鋒說：「對我而言，這是新鮮的理念、戰術及風格，被加入球隊之中。我期待跟坦赫格合作，也希望給自己時間適應，做到他希望我們做到的事，並且是自然地去做。」拉舒福特表示，要將坦赫格的一套如同本能般純熟地踢出來，他們需要時間去練習，會在整個球季不斷學習新帥的戰術風格。

曼聯新帥坦赫格主持開操，拉舒福特表示首周訓練有兩大目標，一是了解新帥要求的踢法，二來好好享受這些改變。（Getty Images）

拉舒福特今夏不用出戰國際賽，也不用養傷接受手術，全力準備新球季。他說：「我之前都未試過有那麼長的暑假，最初有點奇怪，但之後我調整了訓練計劃，加長一點，令我可以更好狀態示人。你會感覺得到的，一日比一日狀態好，準備新球季。」去年暑假，拉舒福特踢完歐國盃並接受肩部手術，缺席了整個季前備戰，或因此影響上季表現。

放暑假時，拉舒福特在網上分享他的訓練片段。（Instagram）

在今夏個多月的假期中，拉舒福特頭兩周用來放鬆，好好放假，而之後的兩周多就開始獨自訓練，以較佳的狀態參與開操。他表示在今季首場友賽對利物浦前，他就會累積操練了6個星期，有助他爭取表現。拉舒福特最近落選英格蘭大軍，如果他希望代表「三獅軍團」出戰世界盃決賽周，在季初必須要有亮眼表現。