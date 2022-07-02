英超｜坦赫格上任曼聯主帥一周獲肯定　操練與前任有兩點大不同

曼聯領隊坦赫格返新工一星期，球員給予正面評價。英國傳媒報道，有資深曼聯球員認為坦赫格的訓練強度很高，但理念清晰，而且他積極參與每個訓練細節，充滿熱情，會給予球員鼓勵。報道中更點名門將迪基亞，他認同坦赫格改善球隊紀律的措施。



坦赫格的訓練風格被指與前兩任主帥不同，注重控球在腳。（Getty Images）

曼聯周一開操，坦赫格上班一星期，為這支球隊帶來了什麼改變？英國《天空體育》引述多位消息人士指出，坦赫格令曼聯中人留下深刻印象，最大的變化是領隊在訓練中的參與程度，以及訓練的方向。

坦赫格在雲達加格及麥卡倫協助下，親自帶領每課訓練，並花大量時間在控球上，與前兩任主帥的風格大不同。坦赫格分析過曼聯上季的表現，認為球隊的問題在於控球時有恐懼，不知所措，所以他針對這方面訓練。

當年的費格遜副手麥卡倫回歸曼聯，擔任坦赫格的助教。（Getty Images）

蘇斯克查在任時，沒有明確的結構組織去進攻，而在訓練場上，他更多是旁觀察，讓麥堅拿、卡域克及費蘭主持操練，當時的操練被指太過基本、太多自由並缺乏教練糾正。至於在蘭歷克執教時，他看重防守以及在對手控球時的部署，不太重視建立進攻體系，而操練就交由助教阿馬斯負責策劃，當時的重點在於無球訓練及逼搶。

坦赫格希望透過訓練，令球員在控球時感到舒服，並自信地下決定。坦赫格親力親為，執着細節，當球員未能正確跟從他的指令時，他都會介入，指導球員怎樣做。坦赫格在訓練時說得最多的是「不夠好，給我出盡全力」，若果見到球員做到頂級水平，他會給予鼓勵。

一位資深的曼聯球員透露，坦赫格的訓練強度很高，該球員表示：「不只是訓練你的身體，還有你的腦袋。他想你不斷思考。」

坦赫格上任後加強紀律，例如規定一隊球員都要在早上9時前報到，與青年球員看齊。《天空體育》報道指，門將迪基亞等球員認同坦赫格改善紀律的措施及其執教水平，並指對方的理念清晰明確。雖然訓練強度大，但坦赫格溝通直接，令球員很易明白訓練內容。再者，坦赫格充滿熱情，在更衣室建立起積極的氣氛。同時，坦赫格亦滿意球員首周的表現，認為大家都接受及適應他的風格。

接下來，坦赫格會迎來一班6月踢過國際賽的國腳級球員歸來，例如C朗拿度及般奴費南迪斯，之後曼聯就會前往泰國，開展季前賽之旅。曼聯會在7月12日於曼谷鬥利物浦，之後訪澳洲，跟墨爾本勝利、水晶宮及維拉比賽，接着會到挪威友賽馬德里體育會。坦赫格首場主場比賽，會是友賽華歷簡奴。