英超｜坦赫格上台提出五大方向　目標整頓曼聯踢法與紀律

新人事，新作風，曼聯新帥坦赫格領軍開操一星期，好評如潮。英國《太陽報》透露，坦帥提出五大方向，希望改善踢法及球隊風氣等多個問題。



坦赫格（Erik ten Hag）接掌曼聯帥印後，連開操也成為外界焦點。坦帥上周領軍開操，短短一星期已獲得不少正評，親自落場督師，訓練井然有序，教練分工明確，更不斷鼓勵眾將，希望麾下增強信心。

坦赫格短時間受到肯定，英國《太陽報》引述曼聯中人的消息，指坦帥提出五大方向，目標重拾當年的費格遜主張的進攻足球及嚴明的規律。

坦赫格上任曼聯主帥一周獲肯定 操練與前任有兩點大不同

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坦赫格領軍操練一星期，已獲不少好評。（Getty Images）

橫傳後傳零容忍

曼聯去季持球組織攻勢時，不時「荒失失」，為了不失控球權，不時後傳及橫傳，變相未能組織進攻機會。為了改善這一點，坦赫格為球隊注入主動進攻的思想，「訓練多數專注在一腳或兩腳的向前傳送，若果太多橫傳或後傳的話，坦帥便會暫停訓練，並把該球員抽起1至2分鐘。行軍速度快及主動向前進攻是他的思想，而他認為最好的防守，就是控球在腳。」

坦赫格的訓練並不輕鬆，但一眾曼聯球員似乎甚為受落，即使辛苦也堅持，並享受訓練的過程，而當坦帥講解時，全數球員也全神貫注留意。

坦帥講嘢你要聽，曼聯中人表示眾將十分專心聽從新帥的指令。（Getty Images）

體能及身體語言要改善 不要分黨分派

曼聯上季末段軍心散漫，感覺場場「Hea踢」。坦赫格上場後，這一點已有改善，部分球員已經擺脫去季的陰霾。坦帥在會議向眾將表示，上季尾的身體語言及體能狀況是不可接受，敦促各人盡早改善。

此外，坦赫格亦希望隊內不再分黨分派，齊心改善隊內風氣。

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坦赫格希望球員改善上季尾的身體語言。（Getty Images）

新人有望上位製造隊內良性競爭

除了一隊成員外，坦赫格提升不少年青球員跟操，就如加拿祖（Alejandro Garnacho）﹑美治比（Hannibal Mejbri）及「伊拉克施丹」伊巴爾（Zidane Iqbal），給予他們機會在訓練打動坦帥，若果有表現的話，有望取代一眾師兄，製造隊中的良性競爭。

阿根廷新星加拿祖亦與一隊跟操，有望挑戰一眾師兄的正選位置。（Getty Images）

薪酬與正選不掛鈎

曼聯高薪球員云云，但人工與正選並不掛勾，坦赫格選將的唯一條件就是表現，若在訓練表現欠佳，便會失去位置。坦帥同時警告一隊成員，他們的位置並非不可撼動。

訓練不給力，天皇都無面畀。（Getty Images）

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