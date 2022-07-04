F1｜不速之客入侵賽道險象環生　橙衣人突襲英國體壇盛事有前科

F1英國站話題滿滿，在周冠宇恐怖意外的過後，銀石賽道上突然出現幾名不速之客，更加坐在賽道上，險象環生，幸好未有釀成意外。這幾名穿上橙色T恤的人士，原來已經不是首次「偷襲」英國的體壇盛事。



效力愛快羅密歐的中國車手周冠宇，甫起步被佐治羅素撞中，戰車失控飛起再反擊，高速衝出賽道，幸好周冠宇其後沒有大礙，實屬不幸中之大幸，賽會隨即出示紅旗暫停賽事。

就在戰車駕回車房時，銀石賽道突然出現幾名身穿橙衣的不速之客，徐徐在賽道旁的草地走向賽道，其後更坐下來，橫排阻擋賽道部分路段，當這班「橙衣人」入侵賽道時，車迷們隨即報以噓聲。

銀石賽道上突然出現幾名身穿橙衣的不速之客。（Twitter截圖）

當「橙衣人」入侵賽道時，賽道上依然有戰車在行走，縱然速度不高，同樣十分危險，一眾車手看到有不速之客時，亦特意減速，緩緩駕過。現場的賽道工作人員隨即趕至，一一將「橙衣人」拖走。北安普頓郡警方隨後公布，這件事件中拘捕了7名人士。

一向敢於發聲的咸美頓，縱然他支持勇於提出意見，嘗試改變社會，但必須要在安全的情況下進行，而非在危險重重的賽車場，幸好今次沒有發生意外。

We will not be spectators to government inaction. There can be NO NEW OIL in the UK. And whilst there is, action will continue. #BritishGP2022 #Formula1 #F1 #JustStopOil pic.twitter.com/5c1HXuWoXk — JustStopOil (@JustStop_Oil) July 3, 2022

原來這班「橙衣人」原來是來自示威組織「停止石油」（Just Stop Oil），這個組織其後承認責任，並繼續向公眾呼籲，希望促請英國政府終上全新的開採化石燃料計劃。

這班「橙衣人」已非首次「偷襲」英國體壇盛事，今年3月愛華頓對紐卡素的英超賽事，一名身穿橙色T恤的球迷，突然在愛華頓一方的龍門，以索帶將頸部與門柱綁在一起，球場保安不能就此把這名示威者帶走。工作人員出動巨型鉗子，嘗試剪開索帶，但這條索帶比想像中堅韌，工作人員花一段時間才可剪斷，釋放這名示威者，隨後幾名保安把他帶走。

球賽受阻約7分鐘，球迷當然憤怒，球迷們向他投擲水樽，以洩心頭之恨，更有激進球迷嘗試衝入場內攻擊這名示威者。

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