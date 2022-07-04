F1．英國站｜周冠宇恐怖意外後自拍報平安　羅素一個舉動獲盛讚

F1再度出現恐怖意外！效力愛快羅密歐的中國車手周冠宇，佐治羅素甫起步爭位時發生碰撞，失控撞向周冠宇，這名中國車手的戰車反轉飛出賽道，十分駭人，幸好周冠宇沒有大礙，賽後報平安，實屬不幸中之大幸。

意外主角之一的羅素，看到周冠宇的恐怖意外後，立即落車衝向事發現場查看對方的狀況，這個舉動大獲好評。



賽車依然是充滿危險的運動，F1英國站起步再度證明這一點。加斯利與佐治羅素在中游爭位時發生碰撞，羅素的戰車失控撞向周冠宇，令這名中國車手的戰車四輪朝天，再高速衝向賽道外的緩衝區，直至撞上鐵絲網停下。發生嚴重意外後，直播鏡頭未有重播及公布周冠宇的狀況，情況令人擔心。大約20分鐘後，周冠宇已經獲救，並送往醫療中心進行進一步檢查，愛快車隊發聲明確認周冠宇是清醒。

起步即釀嚴重意外 中國車手周冠宇戰車反轉高速滑行

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周冠宇接受檢查後，沒有大礙，同時透過社交網站表示自己「無穿無爛」，上載自拍照配上：「我無事，『希盧』救返我一命，多謝大家對我的關心。」

這名來自上海的車手其後透過車隊發聲明，表示這是一個大意外，幸好人無事，並向國際汽聯及F1致謝，要不是他們致力改善戰車的安全，他的性命或許早已不保。就算經歷恐怖意外，周冠宇準備好返回賽場，並表示下星期奧地利見。

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周冠宇「無穿無爛」上載自拍照報平安。（Twitter截圖）

因為佐治羅素失控導致周冠宇炒車，這名平治車手同樣退賽，當他戰車停在緩衝區時，第一件事不是怨天尤人，而是趕緊離開戰車，立即跑向事發地點，查看周冠宇的狀況，同時向工作人員示意趕快救人。

羅素在英國站主場出戰，退賽收場當然可惜，他亦十分失望，但直言周冠宇人無事才是最重要。在賽道上，勝負固然重要，但人命必定在此之上，羅素這個舉動獲盛讚，充分體現體育精神。

羅素意外後衝落車，趕往現場向工作人員示意趕快救人。（美聯社）

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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