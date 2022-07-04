F1．英國站｜瘋狂大戰炒車犯錯無數　咸美頓登頒獎台辛斯奪首勝

F1英國銀石站正賽變成瘋狂一戰，除了一起步便釀成嚴重意外，中段有搞笑場面、尾段更是刺激。



比賽起步後僅一個彎便釀成嚴重意外，愛快的周冠宇與平治的佐治羅素碰撞，周冠宇的戰車飛起、反轉高速滑行再撞上鐵絲網才停下，夾在鐵絲網和防撞欄中間，良久才被救出，周冠宇其後被送往醫療中心檢查，後證實無大礙，他亦在社交媒體報平安。

由於起步連串意外，賽事未完一圈已出示紅旗暫停，比賽到逾50分鐘後才重啟，周冠宇、羅素和艾邦都未能續戰。今次再起步未有意外，但紅牛的佩雷斯與陸克萊碰撞前翼受損，未幾已入站維修；韋斯達賓的紅牛戰車其後疑輾到賽道上的碎片，車身受損，表現大受影響，但車隊着他繼續比賽，未幾便脫離爭冠行列。

銀石站吸引大批名人觀賽，包括早前憑《壯志凌雲：獨行俠》大收旺場的湯告魯斯。（Getty Images）

比賽中段亦有有趣畫面，除了保達斯退賽，兩架一直在前十名的艾法托利戰車，本由加斯利排第7、角田裕毅則在第8位，然而角田一次心急想爬隊友頭卻剎掣不及，鎖死尾胎、自行打轉，更碰撞到加斯利尾翼，結果雙雙跌落隊尾之餘，角田因撞到隊友被罰5秒，加斯利其後也因被隊友撞壞尾翼，退賽收場，完全是災難及。愛快的保達斯也因機件故障退賽。

艾法托利在角田裕毅犯錯下撞壞隊友加斯利尾翼、自己亦因而被罰秒，雙雙由前十掉出積分區，堪稱災難。（Getty Images）

餘12個圈時，Alpine車隊的奧干戰車故障在賽道一側停下，成為今日第6名退賽車手，賽事因而需要出動安全車，令領先的兩部法拉利優勢頓失，多部戰車都選擇入站換上紅色軟胎，實行進行一場衝刺賽，排在第3的咸美頓更是虎視眈眈。偏偏領先的陸克萊不知何故錯過入站時機，繼續使用十多圈的白胎，將他置於極度不利的境地。

陸克萊在右前翼破損的情況下，仍能比隊友辛斯更快，可惜最後的安全車令他失去冠軍。（Getty Images）

安全車結束前，法拉利要求第二的辛斯距陸克萊要留下十個車位，但他拒絕，希望能把握機會爭取生涯第一個分站冠軍。安全車結束後兩部法拉利即展開鬥法，有輪胎優勢的辛斯在一輪硬碰後終成功爬隊友頭；本來第三的咸美頓亦遭紅牛車隊的佩雷斯爬頭。

DRS啟動後，由第二位開始的戰車展開一輪亂鬥，佩雷斯、陸克萊和咸美頓不斷交換位置，甚至引來第五位的艾倫素也參一腳。

咸美頓在主場表現優秀，平治的升級套件亦發揮作用。（Getty Images）

最終選擇不遵從車隊指令的辛斯，今站除了獲得人生第一個頭位，更終於奪得生涯第一個分站冠軍，成為法拉利史上第40名奪得分站冠軍的車手；佩雷斯則獲亞軍，咸美頓亦成功在主場登上頒獎台，獲得季軍；陸克萊獲第四，韋斯達賓在衝線前成功壓住哈斯的米克舒麥加，保住第七位，也維持住在車手積分榜的領先位置。