F1．英國站｜陸克萊關鍵時刻無換胎中伏　由領先變梗頸四收場

法拉利車手辛斯「開齋」，在銀石贏得職業生涯首個分站冠軍。當他開香檳狂歡之際，車房另一邊的陸克萊則愁雲慘霧。末段安全車出動時，領先的陸克萊錯過換胎時機，以舊胎鬥後方的車手，領先位置拱手相讓，結果「梗頸四」衝線。

失落頒獎台，陸克萊坦言失望，但他依然保持風度，賽後替隊友辛斯取得首勝而高興。



在車手榜領先的紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen），中段撞中碎片，影響戰車的氣動力，導致無法造出快圈，連勝斷纜，結果以第7位衝線。

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「韋少」難得有問題，是陸克萊（Charles Leclerc）收窄分差的大好機會，這名法拉利車手一度領先6秒，直至Alpine車手奧干（Esteban Ocon）壞車退賽，陸克萊錯過進入維修站的最佳時機，反而緊隨其後的辛斯﹑咸美頓及佩雷斯等及時入站，換上紅胎再鬥過。

陸克萊以舊胎鬥後方的「大老虎」，隊友辛斯隨即「開工」，不消一圈解決隊友，再揚長而去。「陸仔」其後惡鬥佩雷斯及咸美頓，這名法拉利車手力挽狂瀾，一度變成大亂鬥，3名車手互換領先，相當精彩。陸克萊沒有輕言放棄，用盡最大努力下，可惜舊胎就是舊胎，終被兩名對手爬頭，只能以第4位衝線。

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陸克萊末段與佩雷斯及咸美頓的纏鬥，十分精彩。（F1 Twitter截圖）

陸克萊今站變「陸黑仔」，由預計冠軍跌出頒獎台，怎能夠不失望，但他依然保持風度，恭賀隊友首勝，「在我方面當然失望，不過這不應該是頭條，大家把注意力放在辛斯身上，他取得精彩的生涯首勝，這是他夢想成真的一刻。」

陸克萊未有及時入站，領先位置拱手相讓。（Getty Images）

陸克萊失落頒獎台，或許是因為他太過聽話，當賽會出動安全車時，「陸仔」有足夠時間進入維修站，但當時卻未收到車隊指令，故此留到賽道上。反觀隊友辛斯，安全車結束前，車隊曾要求他與陸克萊保持10個車位，關乎分站冠軍，辛斯「啋你都傻」，回復正常作賽時，「三爬兩撥」解決隊友。

法拉利慶祝辛斯首勝，陸克萊同樣笑得高興。（Getty Images）

法拉利領隊賓諾圖（Mattia Binotto）賽後解釋不入站的原因，「兩車的差距太近，不足以為兩架戰車連續換胎。」為何是辛斯入，而不是陸克萊入呢？賓諾圖回應：「陸克萊領先，他有位置上的優勢。」賓諾圖強調車隊的決定是正確，若果兩架戰車同時入站，大有可能損失位置。

戰畢英國站後，陸克萊離開戰車時，賓諾圖上前與他交談，加上身體語言，感覺更像訓話，這名法拉利話事人透露對話內容，「我理解他（陸克萊）的失望，他今站本身大有機會奪冠，並收窄車手榜的落後差距，可惜偏偏出現安全車。我賽後多次向他說，他在今站有突出的表現，未能奪冠是運氣的問題。」

賽後影到賓諾圖與陸克萊這一幕，感覺像是訓話多於安慰。（Twitter截圖）

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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