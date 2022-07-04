F1｜認識救命神器Halo！一日保住兩車手性命　人字拖設計曾被嫌棄

F1英國站周日出現嚴重意外，F1中國車手周冠宇反車飛出賽道，而在同日的F2的比賽，以色列車手利辛尼的駕駛艙被另一架戰車擊中，幸好全靠安全裝置「希奴（Halo）」，周冠宇及利辛尼都沒有大礙。外國傳媒紛紛大讚Halo在一日內保住兩名車手的性命。

其實，國際汽聯在2018年強制賽車加設Halo前飽受爭議，遭車隊及車迷反對，指Halo外觀不討好。不過，Halo這4年來拯救了多位車手的性命，令他們避過嚴重受傷，外界對Halo已經是有讚無彈。



【F1英國站，周冠宇反車】

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什麼是Halo？

F1等賽車項目的戰車設計是開放式駕駛艙，車手的頭部外露於戰車上。Halo裝置位於駕駛艙上，其結構外觀如「人字拖」，從左右及前方保護車手的頭部，同時維持駕駛艙開放的特點。

Halo結構外觀如「人字拖」。（Getty Images）

它由鈦金屬所製，外覆碳纖，被視為戰車中最堅固的部分，能夠承受衝擊及重量。雖然Halo只重9公斤，但能夠承受12噸重量達5秒之多，即使是反車或被飛脫的戰車零件高速撞上，也能為車手抵禦衝擊。國際汽聯曾表示，安裝Halo之後，車手在意外中的生還率上升17%。

Halo一日救兩車手性命：

F1．英國站｜周冠宇恐怖意外後自拍報平安 羅素一個舉動獲盛讚

It’s a miracle that Zhou Guanyu escaped his Alfa Romeo alive.



Thank god for the Halo🙏🏻#SilverstoneGP #F1 #BritishGP

pic.twitter.com/qyvs0IS5Da — Ben Thomas (@Benfthomas_10) July 3, 2022

F2恐怖意外 炮彈飛車輾過對手車頂 一個裝置成關鍵

Both Roy Nissany and Dennis Hauger walked away from this scary incident #BritishGP #F2 pic.twitter.com/URWV64LGQe — Formula 2 (@Formula2) July 3, 2022

為何會引入Halo？

國際汽聯引入Halo到F1等賽事，全因過去血的教訓。有這兩宗致命意外被視為國際汽聯落實Halo的原因，包括在2015年的美國印第賽車，前F1車手祖斯甸威爾遜（Justin Wilson）被車輛碎片擊中頭部，連頭盔也被打穿，導致頭部重創身亡，終年37歲。另一宗是2014年F1日本站，車手比安奇（Jules Bianchi）失控高速衝出賽道外，撞到場外停泊的拖拉機而亡，終年25歲。

當初有意見認為，Halo會影響車手的視線。（Getty Images）

當初不少人反對Halo

當年國際汽聯計劃引入Halo時，業內及車迷有不少反對的聲音，例如其「人字拖」設計欠缺美觀，有礙車迷看到車手，有違開放性駕駛艙的傳統，而車手亦擔心Halo妨礙視線，影響駕駛時的安全。據《autosport》在2017年的報道，當時10支車隊中有9支投票反對Halo，但國際汽聯力排眾議，堅持在2018年起推行。

堅固的Halo保護了周冠宇的頭部。（Twitter）

實行4年救人無數

實行4年，Halo證明了其存在價值，多次在比賽中拯救車手。最佳例子是2020年的F1巴林站，哥桑失控炒車，時速近220公里撞欄，並承受50G的重力，戰車更爆炸起火，他僅輕微燒傷，沒有生命危險。哥桑火海逃生後說：「我在數年前同樣反對Halo，至今我認為這是世界上最完美的裝置，否則我已不能與我談話。」

哥桑在2020年F1巴林站的爆炸意外後，希奴經過猛烈撞擊及火燒仍完好無缺。（Getty Images）

【賽車】F2日本車手險爆頭 全靠「人字拖」裝置Halo救命

去年的F1意大利蒙札站，韋斯達賓與咸美頓相撞後，紅牛戰車也一度壓上平治車頂，咸美頓的頭盔甚至留下被車輪輾過的痕跡。全靠Halo，咸美頓才沒有嚴重受傷。咸美頓在意外後說：「這日真的非常幸運，多謝神，幸好有Halo，是它救了我，保護我的頸部。」當時平治車隊主管禾夫（Toto Wolff）也說：「Halo救了咸美頓的性命。這是恐怖的意外，如果我們沒有Halo的話，真的不敢想像。」

【F1比利時站】侯根保艾朗素陸克來連環炒車 幸有Halo保命！

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：