F1．英國站｜周冠宇大難不死報平安　網民贈《頭文字D》經典對白

中國F1車手周冠宇在周日英國站發生嚴重意外，甫開賽便反車飛出賽道，畫面駭人，幸好這位愛快羅密歐車隊的車手沒有大礙，之後在社交網站報平安。內地網民紛紛表示平安最重要，很多人都留言電影《頭文字D》的經典對白「人沒事才能當世界冠軍」。



23歲的周冠宇透過不同社交網站向車迷報平安，其中他在微博上表示：「我沒事，很幸運還可以站在這，今天Halo救了我。謝謝大家對我的關心。」這則微博半日獲得超過7.6萬個讚好，以及超過7000個留言。

F1．英國站｜周冠宇恐怖意外後自拍報平安 羅素一個舉動獲盛讚

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大部分網民都很高興見到周冠宇平安，紛紛指「平安最重要」、「沒有就好」，寄望他大難不死會有後福。亦有不少網民感謝甚至跪拜F1賽車上的安全裝置Halo，全靠Halo保護頭部，周冠宇才沒有嚴重受傷。

It’s a miracle that Zhou Guanyu escaped his Alfa Romeo alive.



Thank god for the Halo🙏🏻#SilverstoneGP #F1 #BritishGP

pic.twitter.com/qyvs0IS5Da — Ben Thomas (@Benfthomas_10) July 3, 2022

另一句最常見的留言是《頭文字D》的經典對白「人沒事才能當世界冠軍」，更有人附上《頭文字D》的電影截圖。在電影中，飾演阿木的杜汶澤炒車後，飾演他父親的鍾鎮濤說：「沒事就好了，沒事才能當世界冠軍。」

很多內地網民引用《頭文字D》電影金句「人沒事才能當世界冠軍」。（網上圖片）

周冠宇也在Twitter也表示平安，並多謝Halo，不少網民上載周冠宇炒車後的照片，並指出Halo保護了他的頭部，隔開了他跟防撞欄的金屬片。

網民上載意外後的照片，指Halo救了周冠宇。（Twitter）

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：