F1．英國站｜周冠宇大難不死報平安 網民贈《頭文字D》經典對白
撰文：顏銘輝
出版：更新：
中國F1車手周冠宇在周日英國站發生嚴重意外，甫開賽便反車飛出賽道，畫面駭人，幸好這位愛快羅密歐車隊的車手沒有大礙，之後在社交網站報平安。內地網民紛紛表示平安最重要，很多人都留言電影《頭文字D》的經典對白「人沒事才能當世界冠軍」。
23歲的周冠宇透過不同社交網站向車迷報平安，其中他在微博上表示：「我沒事，很幸運還可以站在這，今天Halo救了我。謝謝大家對我的關心。」這則微博半日獲得超過7.6萬個讚好，以及超過7000個留言。
F1．英國站｜周冠宇恐怖意外後自拍報平安 羅素一個舉動獲盛讚
+4
大部分網民都很高興見到周冠宇平安，紛紛指「平安最重要」、「沒有就好」，寄望他大難不死會有後福。亦有不少網民感謝甚至跪拜F1賽車上的安全裝置Halo，全靠Halo保護頭部，周冠宇才沒有嚴重受傷。
It’s a miracle that Zhou Guanyu escaped his Alfa Romeo alive.— Ben Thomas (@Benfthomas_10) July 3, 2022
Thank god for the Halo🙏🏻#SilverstoneGP #F1 #BritishGP
pic.twitter.com/qyvs0IS5Da
另一句最常見的留言是《頭文字D》的經典對白「人沒事才能當世界冠軍」，更有人附上《頭文字D》的電影截圖。在電影中，飾演阿木的杜汶澤炒車後，飾演他父親的鍾鎮濤說：「沒事就好了，沒事才能當世界冠軍。」
周冠宇也在Twitter也表示平安，並多謝Halo，不少網民上載周冠宇炒車後的照片，並指出Halo保護了他的頭部，隔開了他跟防撞欄的金屬片。
今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：
F1．英國站｜咸美頓辣招大限前終屈服 「應該關注更重要的議題」F1｜咸美頓接連遭老一輩攻擊冷靜應對 老畢奇惹火言論愈揭愈黑Red Bull街用F1超跑2025年量產 集車隊技術之大成索價5,000萬F1｜三屆世界冠軍畢奇向咸美頓致歉 言論涉歧視因「考慮不周」F1｜咸美頓疑遭種族歧視憤怒回應 肇事者竟是韋斯達賓未來外父F1．加拿大站｜頭排起步悲劇收場 兩屆冠軍犯規造福中國車手F1．加拿大站｜咸美頓克服背痛再踏頒獎台 「我返老還童了」F1．加拿大站｜韋斯達賓有驚無險贏第6冠 角田裕毅炒車掀高潮F1．加拿大站｜排位賽雨戰意外不斷 咸美頓不敵艾朗素卻心滿意足F1．加拿大站｜咸美頓腰痛竟反噬平治？新安全規例勢有利紅牛爭標