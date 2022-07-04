行山裝備｜lululemon推出遠足系列　拉鍊組合設計應付冷暖天氣

運動服裝品牌lululemon推出首個遠足系列，包括33款全新多用途男女服裝。遠足系列產品適合各種戶外活動及不同天氣，並且方便攜帶，部分款式更有防水功能，並可隨意組合出多種穿法，讓郊遊人士可輕鬆享受戶外時光。遠足系列的服裝將於7月5日起，於網上商店及各專門店正式發售。



Lululemon介紹，遠足系列服飾採用多口袋設計，提供額外的儲物空間，讓行山人士可隨身攜帶所需物品，空出雙手。遠足系列部分服裝例如長褲及外套，設有以拉鍊組合的部件，行山人士可隨天氣轉涼或變暖改變款式，靈活穿搭。

lululemon_LiftOS™ Hiking Backpack 25L（公關提供）

這個遠足系列有一款25L的行山背囊，配備壓縮帶，可將重心拉近身體。使用者可以將頂部容量增大，或調整為錐形底部，皆可令重量平均分佈，增加舒適感。背囊有兩個獨立儲物空間和一個可容納一部16吋手提電腦的外層口袋，方便取物。此外，背囊背部襯墊呈弧形線條，可增加承托力，有助將重量轉移至臀部。

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