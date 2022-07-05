足球熱話｜阿特蘭大中場IG比賽相泛濫趕客　公關指示發掘幽默一面

做人有公關，很重要，既可拆彈，又可以建立形象，甚至發掘另一面。

效力意甲阿特蘭大的荷蘭國腳迪魯恩，其社交媒體Instagram一向「硬梆梆」，十居其九是比賽照片。近日突然上載了一張粗製濫造的圖片，源自公關團隊一句話。



迪魯恩近季穩佔阿特蘭大中場一席，且已28次代表荷蘭國家隊，極有機會亮相年末卡塔爾世界盃。他的IG頻頻發相，絕大部分都是與比賽有關，例如自己慶祝，與隊友慶祝，以及比賽英姿。

迪魯恩經常上載比賽的英姿，雖然激情，但形象單一。（Getty Images）

掃視迪魯恩IG，難免只會看到他的足球員一面。公關團隊都發覺這位客戶「波牛」味道太重，建議他轉一轉風格，分享生活點滴，卻引發笑彈。

迪魯恩今（5日）上載了一張古怪圖片，背景是陽光與海灘，椰樹之下放着沙灘椅，圖片中央卻貼上一張他練習中的照片。

這一張簡直是傑作。（IG：martenderoon15）

迪魯恩在帖文交代，這是回應公關團隊的建議。「管理團隊叫我po一張放假相，等我IG唔好淨係得比賽相咁嚴肅」，他寫上原因，還要補充一句，「所以呢，放假真係正。想快啲返去開季呀！」

而上載相片後兩小時左右，最新帖文已是轉發他的開操片段。

整個IG九成相片都是這種風格，名副其實好「趕客」。（IG：martenderoon15）

公關團隊看見迪魯恩的做法，或許哭笑不得，甚至覺得他懂得趁機幽默，「都幾識玩」。至少阿特蘭大官方IG留下兩個大笑表情，以及讚賞他的做法「頂尖」。不少球迷留言表示愛上迪魯恩，又打趣道「Photoshop得好好，幾乎睇唔出」。