足球熱話｜賓施馬分享瞓覺時刻 下體現神秘白色腳甲引球迷變偵探
撰文：顏銘輝
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皇家馬德里前鋒賓施馬近日分享一張他在私人飛機上睡覺的照片，觀察力強的球迷發現照片中的不尋常！就在餐桌下、賓施馬的敏感部位上，出現了塗上白色指甲油的腳趾。雖然賓施馬急急換相，但球迷變成偵探，憑線索找出懷疑腳趾女主人的身份！
在那張照片中，34歲的賓施馬躺在飛機椅上睡覺。他前面有餐桌，鋪了白色的枱布，上面放了一盤甜品。眼利的球迷發現，照片中有樣不尋常的東西！雖然賓施馬下身披了白色的被子，餐桌上又是白色的枱布，但在賓施馬的敏感部位上，明顯有隻塗上白色指甲油的腳趾公！賓施馬不久發現相片露出破綻，換了一張只見他上身的照片，但網民紛紛留言問「甜品呢」？
很多「網絡神探」亦出動，希望找出這位相信是賓施馬女友的身份。網民發現，那人可能是美國模特兒Jordan Ozuna。據報，賓施馬曾點讚她的照片，在歐聯決賽當日，她也身在巴黎，而且她近日的照片顯示塗上白色腳甲。
此外，近日有傳媒影到，賓施馬及Jordan Ozuna在遊艇上耍樂，兩人舉止親密。
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