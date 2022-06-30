足球熱話︱曼聯艾蘭加變大隻仔玩跳箱　離世界紀錄只差一點︱有片

正為新一季準備的曼聯，鋒線新星艾蘭加展示出驚人彈跳力，差點打破「跳箱」世界紀錄。



曼聯新帥坦赫格上任，球員自然落力表現，爭取上陣機會。20歲瑞典小將艾蘭加亦已準備就緒，他日前在TikTok上載一段短片，顯示他於體能教練陪同下進行訓練，已經操到爆肌，十分大隻。

而作為訓練的一部份，艾蘭加嘗試「跳箱（Box Jumps）」，結果他經一段助跑後，成功跳上63吋高的軟墊，成功刷新個人最佳成績。

值得一提，這個成績距離現時世界紀錄只差4吋。世界紀錄是由25歲美國健身教練史柏爾（Chris Spell ）於去年創下，他當時由地面垂直跳上67吋高的箱，並透露自己經過6個月時間練習，才有此驚人成績。

艾蘭加上季獲得不少上陣機會。（Getty Images）

艾蘭加也坦言，自己從上季季前已開始不斷練習，「我在青年軍時很少跳得這麼高，也不常用頭槌入波，我覺得上季為一隊這樣做的次數，已經比青年軍時還要多。」

他又透露，自己的座右銘是不斷進步，「總有改進的空間，這是沒有盡頭的。進步可以展示出我的奉獻精神，跟堅定的態度，這是我最寶貴的資產。我會繼續努力，推動自己向前。」